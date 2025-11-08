Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar dört koldan devam ediyor. Temelinde Berat Albayrak'ın imzası olan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali NGS Akkuyu'da ilk elektrik için geri sayım başladı. İlk ünitenin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanan Akkuyu NGS'deki son çalışmaları ve yeni sistemleri A Haber yerinde inceledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yerli ve milli enerji hamlesinin mihenk taşı projelerinden olan Akkuyu Nükleer güç Santrali'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Temelinde Berat Albayrak'ın imzası olan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali NGS Akkuyu'da hedef; enerjide merkez ülke olmak.

AKKUYU NGS'DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, enerjide tam bağımsızlık hedefi yolunda yürütülen dev projede gelinen son noktayı aktardı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın aktardıkları şu şekilde:

Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çok özel görüntülerle Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni çalıştıracak adeta santralin kalbi olan basınç kabının indirilmesini, gemiyle transferini ekranlarınıza taşıyacağız.

3 YILDA YAPILAN BASINÇ KABI GEMİYLE GETİRİLDİ

Basınç kabı yaklaşık 4 hafta süren bir yolculukla Rusya'dan yola çıktı. 3 bin 100 km yani 1700 deniz mili aşarak Mersin Akkuyu limanına ulaştı. Basınç kabını indirebilmek için çok özel ekipmanlar kullanılıyor.

Reaktör basınç kabının indirilmesiyle birlikte artık Akkuyu'da elektrik üretimi için tüm ekipmanlar tamamlanmış olacak. Yaklaşık 320 ton ağırlığında reaktör kabini. Üzerine ise "Gelecek Yakında" şeklinde bir mesaj var.

HEDEF DIŞA BAĞIMLILIKTAN TAMAMEN KURTULMAK

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptığı hamlelerle ülkenin milli enerji yükünü çeken, öncüsü olan önemli bir isim olarak tarihe geçti. Türkiye'de bir yandan kara bir yandan Mavi Vatan'da yapılan tüm yerli ve milli enerji hamlelerinde Berat Albayrak imzası görüyoruz.

Karadeniz'de doğal gaz, Gabar'da petrol, Eskişehir'de nadir toprak elementleri ve Akkuyu'da nükleer güç santralleriyle elektrik üretimi...

Akkuyu'nun kurulumu için yoğun çaba harcayan Berat Albayrak, 2018'deki temel atma töreninde 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirmişti.

Berat Albayrak'ın mimarı olduğu milli enerji hamnlesinde Türkiye'nin hedefi enerjide dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmak.

A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh'den aldı. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Bu proje sadece Türkiye'nin hayali değil, aynı zamanda Rusya'nın da hayali ve ortak hedefimiz. Öncelikle çalışmaların her iki tarafın onayladığı takvim kapsamında 4 güç ünitesinde devam ettiğini vurgulamak isterim. Çalışmalar iki tarafın onayladığı takvim kapsamında devam ediyor. Nükleer güç santrali sistemlerinin soğutulması esnasında kullanılacak deniz suyu hiçbir kimyasal veya radyoaktif madde katılmadan denize geri dönecek.

Yani ekosisteme hiçbir zararı olmayacak. Reaktör basınç kabı çok önemli santralimiz için ve her bir güç ünitesi için çok önemli bir ekipman. Santralin kalbi diyebiliriz. Çünkü orada nükleer enerjinin üretilmesi için bütün ana süreçler yer alıyor olacak."

A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, dünyada en büyük ikinci nükleer inşaat sahasının Akkuyu'da olduğunu belirterek, "Burada yılda 35 milyar megavatlık elektrik enerjisi üretilecek. Bu Türkiye'de elektriğin %10'una denk geliyor. Mukayese yapılacak olursak burada üretilecek elektrikle16 milyonluk İstanbul'un elektriğinin tamamı karşılanmış olacak." dedi.

Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTEde endüstriyel tesis geliyorElektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTEde endüstriyel tesis geliyor
NGS Akkuyudan sonra sıra Trakya ve Sinopta! 4 ülke ile görüşmeler başladı! Ana şart yerlilik!NGS Akkuyudan sonra sıra Trakya ve Sinopta! 4 ülke ile görüşmeler başladı! Ana şart yerlilik!

