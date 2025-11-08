Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!

Reaktör basınç kabının indirilmesiyle birlikte artık Akkuyu'da elektrik üretimi için tüm ekipmanlar tamamlanmış olacak. Yaklaşık 320 ton ağırlığında reaktör kabini. Üzerine ise "Gelecek Yakında" şeklinde bir mesaj var.

Basınç kabı yaklaşık 4 hafta süren bir yolculukla Rusya'dan yola çıktı. 3 bin 100 km yani 1700 deniz mili aşarak Mersin Akkuyu limanına ulaştı. Basınç kabını indirebilmek için çok özel ekipmanlar kullanılıyor.

Berat Albayrak , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptığı hamlelerle ülkenin milli enerji yükünü çeken, öncüsü olan önemli bir isim olarak tarihe geçti. Türkiye'de bir yandan kara bir yandan Mavi Vatan'da yapılan tüm yerli ve milli enerji hamlelerinde Berat Albayrak imzası görüyoruz.

Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de tarihi görüntüler: Santralin kalbi reaktör basınç kabı limana ulaştı. (Fotoğraf: A Haber)

A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh'den aldı. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Bu proje sadece Türkiye'nin hayali değil, aynı zamanda Rusya'nın da hayali ve ortak hedefimiz. Öncelikle çalışmaların her iki tarafın onayladığı takvim kapsamında 4 güç ünitesinde devam ettiğini vurgulamak isterim. Çalışmalar iki tarafın onayladığı takvim kapsamında devam ediyor. Nükleer güç santrali sistemlerinin soğutulması esnasında kullanılacak deniz suyu hiçbir kimyasal veya radyoaktif madde katılmadan denize geri dönecek.

Yani ekosisteme hiçbir zararı olmayacak. Reaktör basınç kabı çok önemli santralimiz için ve her bir güç ünitesi için çok önemli bir ekipman. Santralin kalbi diyebiliriz. Çünkü orada nükleer enerjinin üretilmesi için bütün ana süreçler yer alıyor olacak."