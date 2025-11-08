Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere bulunduğu Bakü'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 'i kabul etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.