PODCAST CANLI YAYIN

Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin 5'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere bulunduğu Bakü’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere bulunduğu Bakü'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.

Baküde zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip ettiBaküde zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | Kimlikler belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim