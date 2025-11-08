Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

KADIKÖY'DE 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 25. lig mücadelesine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puan alamadı.

Bu mücadelelerde Fenerbahçe 67 gol atarken, konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, Kayserispor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 sona ermişti.