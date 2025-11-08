PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler yakaldadığı çıkışı sürdürmek ve derbi galibiyetini taçlandırmak amacında. Zorlu randevu öncesinde Domenico Tedesco kararını verdi ve ilk 11 netleşti. İşte detayalar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda 3 isim forma giyemeyecek, 2 isim ise ilk 11'e dönecek.

DÜDÜK ÖZARAL'DA

Çekya'da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

KANARYA'DA SON DURUM

Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelen sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Milli yıldız, ara sonrasında ligde oynayabilecek.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN KADRO DIŞI

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakıldıkları için maçta görev yapamayacak.

YILDIZLAR SINIRDA

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

İKİ İSİM DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen mücadelesinin ardından kadroda rotasyon yapmayı planlıyor.

Cezalı İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'in yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ayrıca, Çekya deplasmanında dinlendirilen Kerem Aktürkoğlu da Kayserispor maçında ilk 11'e dönecek.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR 49. RANDEVUDA

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 48 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

KADIKÖY'DE 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 25. lig mücadelesine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puan alamadı.

Bu mücadelelerde Fenerbahçe 67 gol atarken, konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, Kayserispor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 sona ermişti.

MUTHEMEL 11

Ederson, Semedo, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Alvarez, Fred, Kerem, Talisca, Nene, En-Nesyri

