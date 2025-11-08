Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda 3 isim forma giyemeyecek, 2 isim ise ilk 11'e dönecek.
DÜDÜK ÖZARAL'DA
Çekya'da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
KANARYA'DA SON DURUM
Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelen sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.