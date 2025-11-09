Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek

"KIBRIS'I MENÜYE EKLEMEK İSTİYORLAR" "Kıbrıs Adası'nın da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz" diyen Erdoğan, "İnşallah ana vatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacak, haklı davalarında daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE, EMPERYAL OYUNLARA GEÇİT VERMEYECEK Türkiye , Mavi Vatan politikaları doğrultusunda bölgede herhangi bir emperyal oyuna müsaade etmemekte kararlı. Tam da bu noktada akıllara Başkan Erdoğan'ın 3 Kasım 2025 tarihli KKTC uyarısı geldi. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 41. İSEDAK Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de kurgulanan yeni emperyalist oyunlara dikkat çekmişti.







NORVEÇ GKRY'YE SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI



Öte yandan Doğu Akdeniz'deki NEMESIS skandalının etkileri sürerken Norveç'ten de tepki çeken bir adım geldi.



Oslo, GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu 65 yıl sonra kaldırdı.



GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Norveç Dışişleri Bakanı Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Kıbrıs (GKRY)-Norveç ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır" dedi.



KKTC'DEN NORVEÇ'E TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç Parlamentosu tarafından 1959 yılında kabul edilen bir düzenleme uyarınca çatışma yaşayan veya iç karışıklık riski bulunan ülkelere silah satışının yasaklandığı hatırlatıldı.



Şu ifadelere yer verildi:



"Norveç hükümetinin Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasına imkan tanıyan bu kararı, Doğu Akdeniz'de her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olup, bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamına katkı sağlamaktan oldukça uzaktır. Şüphesiz, Ada'da kalıcı barış ancak iki halkın eşit haklarının tanınması ve karşılıklı güven ortamının tesisi ile mümkün olabilecektir. Bu türden tek taraflı kararlar bu hedefe ulaştırmayı zorlaştırmakta, mevcut durumu tehlikeye sokmaktadır."