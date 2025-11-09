PODCAST CANLI YAYIN

Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor, emperyalist oyunlar kurgulanıyor... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İsrail, Yunanistan ve Mısır'la beraber Mavi Vatan karşıtı "Nemesis 2025" tatbikatı icra etti. 1.7 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin olduğu deniz parsellerinde KKTC'de pay sahibi. Dahası Mısır'ın İsrail'le aynı tatbikatta boy göstermesi "at izi, it izine karışmış" dedirtti. Başkan Erdoğan'ın "Kıbrıs Adası'nı menüye eklenmek istiyorlar. Biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" uyarısı akıllara geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD hamiliğine Doğu Akdeniz'de ateşle oynuyor.

GKRY, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İsrail, Yunanistan ve Mısır'la beraber Kıbrıs açıklarında Türkiye ve KKTC karşıtı "İntikam" tatbikatı icra etti.




İsmini Yunan mitolojisindeki "intikam tanrıçası" Nemesis'ten alan tatbikat, enerji yatakları üzerine kurgulandı.

Mısır'ın Gazze'de sistematik soykırıma imza atan İsrail'le aynı tatbikatta yer alması "At izi it izine karışmış" yorumlarını beraberinde getirdi.



Bilindiği üzere bölgede 1.7 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi tespit edildi.

Bahse konu deniz parsellerinde KKTC'de pay sahibi.



TÜRKİYE, EMPERYAL OYUNLARA GEÇİT VERMEYECEK

Türkiye, Mavi Vatan politikaları doğrultusunda bölgede herhangi bir emperyal oyuna müsaade etmemekte kararlı.



Tam da bu noktada akıllara Başkan Erdoğan'ın 3 Kasım 2025 tarihli KKTC uyarısı geldi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 41. İSEDAK Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de kurgulanan yeni emperyalist oyunlara dikkat çekmişti.

"KIBRIS'I MENÜYE EKLEMEK İSTİYORLAR"

"Kıbrıs Adası'nın da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz" diyen Erdoğan, "İnşallah ana vatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacak, haklı davalarında daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.




NORVEÇ GKRY'YE SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI

Öte yandan Doğu Akdeniz'deki NEMESIS skandalının etkileri sürerken Norveç'ten de tepki çeken bir adım geldi.

Oslo, GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu 65 yıl sonra kaldırdı.

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Norveç Dışişleri Bakanı Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Kıbrıs (GKRY)-Norveç ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır" dedi.

KKTC'DEN NORVEÇ'E TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç Parlamentosu tarafından 1959 yılında kabul edilen bir düzenleme uyarınca çatışma yaşayan veya iç karışıklık riski bulunan ülkelere silah satışının yasaklandığı hatırlatıldı.

Şu ifadelere yer verildi:

"Norveç hükümetinin Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasına imkan tanıyan bu kararı, Doğu Akdeniz'de her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olup, bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamına katkı sağlamaktan oldukça uzaktır. Şüphesiz, Ada'da kalıcı barış ancak iki halkın eşit haklarının tanınması ve karşılıklı güven ortamının tesisi ile mümkün olabilecektir. Bu türden tek taraflı kararlar bu hedefe ulaştırmayı zorlaştırmakta, mevcut durumu tehlikeye sokmaktadır."

