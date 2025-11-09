PODCAST CANLI YAYIN

Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi!

CHP'li İmamoğlu’nun kampanyalarını yönlendirdiği ajan Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkan rehber, Türkiye’ye yönelik kirli planı ortaya koydu... İngiliz, Amerikan ve İsrail istihbaratçılarıyla yazıştığı belirlenen Gün’ün, FETÖ’nün gölge ismi Mustafa Özcan’la da temas halinde olduğu tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını şekillendirdiği ortaya çıkan ve casusluk soruşturmasında tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün ilişkili ve irtibatlı olduğu isimler, Türkiye'ye karşı planlanan ihanetin boyutunu gözler önüne serdi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Ele geçirilen telefonunun rehberinde 6 bin 587 kişinin kayıtlı olduğu görülen Hüseyin Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD istihbarat örgütleri, katil Netanyahu'nun danışmanı, İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres'in oğlu başta olmak üzere birçok yabancı istihbarat örgütü mensubu ve yabancı bürokrat ile yoğun irtibat ve iltisakı belirlendi.

Eski İsrail Başbakanı Shimon Peres. (takvim.com.tr)Eski İsrail Başbakanı Shimon Peres. (takvim.com.tr)

Gün'ün yabancı ajanlarla yaptığı yazışmalarda ise genel olarak Türkiye'deki mevcut yönetimin al aşağı edilmesine yönelik stratejiler belirlenip İmamoğlu ve ekibine iletildiği tespit edildi. Hüseyin Gün'ün ayrıca yabancı istihbarat örgütleri himayesinde hareket eden terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden teröristbaşı Fetullah Gülen'in gölgesi olarak bilinen Mustafa Özcan ve kırmızı listede aranan çok sayıda FETÖ mensubuyla da irtibatlı olduğu ve eşgüdüm içerisinde hareket ettiği görüldü.

CIA Ajanı Hüseyin Gün (takvim.com.tr)CIA Ajanı Hüseyin Gün (takvim.com.tr)

FETÖ'NÜN GÖLGE ADAMI ÖZCAN'LA DA TEMAS HALİNDE


Yapılan telefon incelemesinde kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ve firari FETÖ'cülerin de ismine ulaşıldı. Gün'e, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda bu isimlerle bağlantısı da soruldu. Mustafa Özcan'ı tanıdığını belirten Gün, "2012'den beri tanırım. Koray Şanlı isimli şahıs vasıtasıyla olmuştur. Bizi bilgisayar toptancısı Barış isimli biri tanıştırdı. Barış'ı da Seher Alaçam aracılığıyla tanıdım. Mustafa Özcan ile 1 ya da 2 kez yüz yüze görüştüm" dedi.

FETÖ'cü kaçak Mustafa Özcan (takvim.com.tr)FETÖ'cü kaçak Mustafa Özcan (takvim.com.tr)

AJAN GÜN'ÜN TELEFONUNDA İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN YABANCI AJANLAR VE BÜROKRATLAR:


Richard Moore (İngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın önceki Başkanı)

Allen Sir Mark (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 eski çalışanı)

Aaron Barr (ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski çalışanı)

Jami Miscik (ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski istihbarat direktörü)

David Meidan (İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yetkilisi)

Alasania Irakli (Eski Gürcistan Savunma Bakanı)

Amir Aviv (İsrail eski generali)

Field Marshall Lord Charls Guthrie (İngiltere eski genelkurmay başkanı)

Adam Zarazinski (ABD hava kuvvetleri subayı)

Ophir Shoham (İsrail istihbarat subayı)

Jonathan Shaw (İngiliz ordu generali)

Fiona Hill (ABD ulusal istihbarat analisti)

Joe French (İngiliz hava kuvvetleri generali)

Ronen Cohen (İsrail istihbarat subayı)

Brian Scott (ABD istihbarat servisi CIA çalışanı)

Worrel Benjamin (Karşı istihbarat subayı)

Charters David (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 elemanı)

David Frunk Richmond (İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat Direktörü)

Chris Sturgess (İngiliz teknik istihbarat servisi yöneticisi)

Jhon Taylor Holmes (İngiliz özel kuvvetler eski komutanı)

Martin Howard (İngiltere Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı)

Chris Mcgrath (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 çalışanı)

Smotrich David (İsrailli siyasetçi) David Miller (ABD Büyükelçisi)

Zeynep Öztekbaş (İngiltere Başkonsolosluğu Türkiye Direktörü)

Logan Sir David (1997-2001 İngiltere Türkiye Büyükelçisi)

Birnbaum George (İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı)

Karapetyan Karen (Eski Ermenistan Başbakanı)

Chemi Peres (İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu)

Ron Klain (Biden'ın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı)

Ehud Olmerd (İsrail eski Başbakanı)

Sarkissian Dr Armen (Ermenistan eski Cumhurbaşkanı)

Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Günün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladıDijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Günün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı

