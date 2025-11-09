Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?

Fotoğraf (takvim.com.tr) HER AY 990 TL İKRAMİYE

Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 827,33 lira. Bu tutar eğer artış yüzde 19.61 olursa 989,57 liraya yükselecek.

EMEKLİYE EN AZ 28 BİN 118 TL

Ocak'ta memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Taban aylık artışıyla birlikte en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 28 bin 118 liraya çıkacak. EMEKLİ DOKTORA YENİ EK ÖDEME

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 19.61 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 994 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 30 bin 425 liradan 36 bin 392 liraya yükselecek.

YAŞLIYA 6 BİN 447 TL Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 5 bin 390 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 6 bin 447 liraya çıkacak. YAKININA BAKANA 13 BİN 997 TL Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım yardımı 13 bin 997 lira seviyesine gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI DA ARTACAK Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 147 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 720 liraya yükselecek. HASTALARA AYDA 13 BİN 997 TL

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da 13 bin 997 liraya ulaşacak.