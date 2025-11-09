Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli

Trabzon ile Rusya'nın Soçi şehri arasında 14 yıl sonra yeniden organize edilen feribot seferlerinin ilki Trabzon Limanı'ndan gerçekleşti.
"Seabridge" isimli gemi ilk seferine 18'i Rus 20 yolcusuyla başladı. 12 saat sonra Soçi Limanı'na ulaşan gemi, Rus yetkililerin ayak diremesiyle karşılaştı.
Yaklaşık 2 gün Soçi açıklarında bekletilen geminin limana yanaşmasına izin verilmedi. İkinci günün sonunda liman bölgesine giriş izni alan gemi bu kez de rıhtıma yanaştırılmadı.
Rosiysakya Gazeta'da yer alan habere göre Türk gemisindeki Rus yolcu Tatyana Studenkova "Soçi'ye varalı 3 gün geçmesine rağmen biz hâlâ gemideyiz. İnmemize izin verilmiyor" mesajını paylaştı.
DALGIÇLAR GEMİNİN ALTINI ARADI
Dahası gemi deyim yerindeyse didik didik arandı. Rus özel güvenlik servislerine ait dalgıçlar geminin sualtı bölümünü incelemeye başladı. Geminin güvenlik kontrolü 8 saati aştı.