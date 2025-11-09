PODCAST CANLI YAYIN

Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli

Trabzon'dan Rusya'nın Soçi kentine 14 yıl aradan sonra başlatılan gemi seferleri Rus liman yönetiminin engeline takıldı. Türk gemisi 2 gün boyunca limana sokulmadı. Dahası Rus dalgıçlar gemiyi su altı bölümüne kadar inceledi. 18'i Rus 20 yolcusu bulunan gemideki Rus yolcular, Soçi'deki engellemeye isyan etti. İki günden fazla Soçi'de alıkonulan geminin Trabzon'a geri döneceği öğrenildi.

Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Trabzon ile Rusya'nın Soçi şehri arasında 14 yıl sonra yeniden organize edilen feribot seferlerinin ilki Trabzon Limanı'ndan gerçekleşti.

"Seabridge" isimli gemi ilk seferine 18'i Rus 20 yolcusuyla başladı. 12 saat sonra Soçi Limanı'na ulaşan gemi, Rus yetkililerin ayak diremesiyle karşılaştı.

Yaklaşık 2 gün Soçi açıklarında bekletilen geminin limana yanaşmasına izin verilmedi. İkinci günün sonunda liman bölgesine giriş izni alan gemi bu kez de rıhtıma yanaştırılmadı.
Rosiysakya Gazeta'da yer alan habere göre Türk gemisindeki Rus yolcu Tatyana Studenkova "Soçi'ye varalı 3 gün geçmesine rağmen biz hâlâ gemideyiz. İnmemize izin verilmiyor" mesajını paylaştı.

DALGIÇLAR GEMİNİN ALTINI ARADI

Dahası gemi deyim yerindeyse didik didik arandı. Rus özel güvenlik servislerine ait dalgıçlar geminin sualtı bölümünü incelemeye başladı. Geminin güvenlik kontrolü 8 saati aştı.

Soçi'ye bir türlü ayak basamayan Türk gemisinin yolcuları yakınları vasıtasıyla Rus sınır muhafızlarına çağrılar yapmaya başladı.

Türkiye'ye geri dönmelerinin sorun yaratacağını belirten yolcular "Gemiye izin verilmiyorsa hiç değilse bizi botla alıp kıyıya çıkarsınlar" diyor.

Geminin yolcu ve mürettebatı idare edecek 10 gün için yeterli kumanyası bulunuyor.

Yemek servisi bilet fiyatına dahil olmamasına rağmen tüm yolculara üç öğün yemek servisi yapılıyor.

GEMİ TRABZON'A DÖNÜYOR

Karadeniz Sanayici ve Girişimciler Birliği Deniz Altyapı Geliştirme Direktörü Sergey Turkmenyan, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, geminin iki günden fazla demirde bekledikten sonra kalkış limanı olan Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

