PODCAST CANLI YAYIN

C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 3 ihtimal var

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Kara kutu ve radar kayıtları incelenirken, uzmanlar A Haber yayınında önemli değerlendirmeler yaptı. Kazaya ilişkin Prof. Dr. Esat Arslan, “Ahıska hattı 2008’den bu yana tam istikrara kavuşmadı, dış müdahale olasılığı göz ardı edilmemeli” derken; Askerî Stratejist İbrahim Keleş, “Uçak havadayken kontrolü tamamen kaybetmiş, bu ya sabotaj ya da saldırı izlenimi veriyor” ifadelerini kullandı. Kaptan Pilot Avni Akkaya değerlendirmesinde “Enkaz konfeti gibi dağılmış, bu sadece teknik bir arıza olamaz” ifadelerine yer verdi, Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise “Delillerin korunması hayati önemde” şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi:
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 3 ihtimal var

Dün, Türkiye kahreden bir haber aldı. MSB, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelin uçağın Gürcistan'ın Sighnaghi bölgesinde düşmesi sonucunda şehit olduğunu bildirdi.

A Haber uçak kazasının yaşandığı GürcistandaA Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistanda
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan'da

Kazanın ardından Türkiye'den gönderilen kaza kırım ekipleriyle Gürcistan makamları olay yerinde incelemelerine koordineli olarak başladı. Resmî açıklamaya göre, nedenin belirlenmesi için kara kutu ve radar kayıtları inceleniyor.

Kaza bölgesinde Türk ve Gürcü ekipler enkazda arama-kurtarma ve kaza kırım çalışmalarına başladı. (Fotoğraf:AA)Kaza bölgesinde Türk ve Gürcü ekipler enkazda arama-kurtarma ve kaza kırım çalışmalarına başladı. (Fotoğraf:AA)

UZMANLARDAN A HABER YAYININDA ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Olayın aydınlatılması için ilişkin resmi raporlar beklenirken uzmanlar ise kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. C130 tipi kargo uçağının bir kaza kırıma mı uğradığı yoksa düşürülme ihtimalinin olup olmadığı üzerine uzman isimlerden A Haber yayınında dikkat çeken analizler geldi.

Uzmanlar, düşen C-130’un kaza kırıma mı uğradığı yoksa dış müdahaleye mi maruz kaldığı sorusuna yanıt arıyor.Uzmanlar, düşen C-130’un kaza kırıma mı uğradığı yoksa dış müdahaleye mi maruz kaldığı sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ TUĞGENERAL PROF. DR. ESAT ARSLAN: "AHISKA HATTI İSTİKRARA KAVUŞMADI"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, bölgenin tarihsel ve jeopolitik özelliklerine dikkat çekti. Arslan, "Ahıska Türklerinin 1944'te göç ettirildiği bu bölge, 2008 Rusya–Güney Osetya savaşından sonra tam anlamıyla istikrara kavuşmuş bir coğrafya değil" diyerek, olayın yalnızca teknik yönüyle değil, güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini belirtti.

CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: Vatan size minnettardırCANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: Vatan size minnettardır

"UÇAN TABUT" İDDİASINA NET YANIT

C-130 tipi uçakların 1963'ten bu yana kullanıldığını hatırlatan Arslan, "Bu uçaklar Kıbrıs Barış Harekâtı'na da katıldı, ama hâlâ son derece bakımlı, sertifikalı, güvenli uçaklardır. 'Uçan tabut' yakıştırması doğru değildir" dedi. Arslan, uçakların eksi 40 ila artı 50 derece arası koşullarda test edildiğini, metal yorgunluğuna rağmen bakım ve yenileme süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

“Uçan tabut” iddiaları reddedilirken, C-130 uçaklarının hâlâ güvenli, bakımlı ve sertifikalı olduğunu vurgulanıyor“Uçan tabut” iddiaları reddedilirken, C-130 uçaklarının hâlâ güvenli, bakımlı ve sertifikalı olduğunu vurgulanıyor

HAVA KOŞULLARI DA MASADA

Kazaya hava koşullarının neden olmuş olabileceğini söyleyen Arslan, "Oraj denilen atmosfer olayları bazen uçak kanatlarını bile etkileyebilir. İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesinde olduğu gibi yıldırım çarpması ya da şiddetli hava akımları ihtimal dışı değildir," ifadelerini kullandı. Kazanın araştırılma sürecine ilişkin olarak ise, "Sadece kara kutuya değil, radar görüşmelerine de bakmak gerekir. Havadaki hiçbir şey kendi haline bırakılmaz, tüm konuşmalar ve veriler yeniden simüle edilip incelenecektir," dedi.

Kazaya şiddetli hava akımları veya yıldırım gibi “oraj” kaynaklı atmosfer olaylarının da neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor (Fotoğraf: AA)Kazaya şiddetli hava akımları veya yıldırım gibi “oraj” kaynaklı atmosfer olaylarının da neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor (Fotoğraf: AA)

"DIŞ MÜDAHALE İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Dış müdahale olasılığına da değinen Arslan, "Bu bölge 8 Ağustos 2008'den bu yana Rusya ile Güney Osetya arasında sahipsiz kalmış bir hat. Türkiye, mazlumlara yardımıyla birçok çevrenin hedefinde olan bir ülke. Komplo teorilerine sığınmadan, dış müdahale ihtimalini de tamamen göz ardı etmemek gerekir," değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin jeopolitik risklerine dikkat çekerek dış müdahale ihtimalinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor (Fotoğraf: AA)Bölgenin jeopolitik risklerine dikkat çekerek dış müdahale ihtimalinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor (Fotoğraf: AA)

ASKERİ STRATEJİST İBRAHİM KELEŞ: "ANİ VE KONTROL DIŞI BİR DÜŞÜŞ"

Askeri stratejist İbrahim Keleş uçağın düşüş görüntülerini analiz ederek olayın "ani ve kontrol dışı geliştiğini" söyledi. Keleş, "Uçak havadayken kuyruğunu kaybetmiş gibi, dikine döne döne düştü. Bu durum pilotların kontrolünü tamamen kaybettiğini gösteriyor," dedi.

Şehit İlker Aykutun son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladıŞehit İlker Aykutun son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı

"SABOTAJ YA DA HAVA SALDIRISI İHTİMALİ MASADA"

Keleş, iki ihtimali ön plana çıkardı: "Ya bir sabotaj ya da dışarıdan hava savunma sistemiyle yapılan bir saldırı." Ayrıca, uçağın radardan kısa sürede kaybolması ve acil durum çağrısı yapılamamasının olayın ne kadar ani gerçekleştiğini gösterdiğini ifade etti.

Askeri stratejist İbrahim Keleş, sabotaj ya da hava saldırısı ihtimali üzerinde duruyor (Fotoğraf: AA)Askeri stratejist İbrahim Keleş, sabotaj ya da hava saldırısı ihtimali üzerinde duruyor (Fotoğraf: AA)

KAPTAN PİLOT AVNİ AKKAYA: "UÇAK HAVADA PARÇALANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Kaptan Pilot Avni Akkaya, enkaz görüntülerinin uçağın havada parçalandığına işaret ettiğini belirtti. "Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz, gövde bütünlüğü yok. Bu da olayın sadece teknik bir arızadan ibaret olmayabileceğini gösteriyor," dedi. Akkaya, dış müdahale ya da kritik bir mekanik arızanın gövdeyi aşırı strese sokarak parçalanmaya yol açmış olabileceğini aktardı.

Kaptan Pilot Avni Akkaya, “Enkaz konfeti gibi dağılmış, bu durum uçağın havada parçalandığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu (Foto: AFP)Kaptan Pilot Avni Akkaya, “Enkaz konfeti gibi dağılmış, bu durum uçağın havada parçalandığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu (Foto: AFP)

GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ: "DELİLLERİN KORUNMASI HAYATİ ÖNEMDE"

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise kaza yerindeki güvenlik zafiyetine dikkat çekti. "Enkaz alanı tam anlamıyla emniyete alınmazsa deliller karartılabilir. Bu, Kaza Kırım Heyeti'nin doğru sonuca ulaşmasını zorlaştırır," dedi.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Enkaz alanı tam güvenlik altına alınmazsa deliller karartılabilir” uyarısında bulundu (Foto: AFP)Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Enkaz alanı tam güvenlik altına alınmazsa deliller karartılabilir” uyarısında bulundu (Foto: AFP)

Başbuğ Gürcistan makamlarının bölgeyi sıkı güvenlik altına alması gerektiğini söyledi.

CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasının"
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
Takasbank
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"