C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 3 ihtimal var

Kazanın ardından Türkiye'den gönderilen kaza kırım ekipleriyle Gürcistan makamları olay yerinde incelemelerine koordineli olarak başladı. Resmî açıklamaya göre, nedenin belirlenmesi için kara kutu ve radar kayıtları inceleniyor.

Dün, Türkiye kahreden bir haber aldı. MSB, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelin uçağın Gürcistan'ın Sighnaghi bölgesinde düşmesi sonucunda şehit olduğunu bildirdi.

Olayın aydınlatılması için ilişkin resmi raporlar beklenirken uzmanlar ise kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. C130 tipi kargo uçağının bir kaza kırıma mı uğradığı yoksa düşürülme ihtimalinin olup olmadığı üzerine uzman isimlerden A Haber yayınında dikkat çeken analizler geldi.

Kaza bölgesinde Türk ve Gürcü ekipler enkazda arama-kurtarma ve kaza kırım çalışmalarına başladı. (Fotoğraf:AA)

Uzmanlar, düşen C-130’un kaza kırıma mı uğradığı yoksa dış müdahaleye mi maruz kaldığı sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ TUĞGENERAL PROF. DR. ESAT ARSLAN: "AHISKA HATTI İSTİKRARA KAVUŞMADI"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, bölgenin tarihsel ve jeopolitik özelliklerine dikkat çekti. Arslan, "Ahıska Türklerinin 1944'te göç ettirildiği bu bölge, 2008 Rusya–Güney Osetya savaşından sonra tam anlamıyla istikrara kavuşmuş bir coğrafya değil" diyerek, olayın yalnızca teknik yönüyle değil, güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini belirtti.

"UÇAN TABUT" İDDİASINA NET YANIT

C-130 tipi uçakların 1963'ten bu yana kullanıldığını hatırlatan Arslan, "Bu uçaklar Kıbrıs Barış Harekâtı'na da katıldı, ama hâlâ son derece bakımlı, sertifikalı, güvenli uçaklardır. 'Uçan tabut' yakıştırması doğru değildir" dedi. Arslan, uçakların eksi 40 ila artı 50 derece arası koşullarda test edildiğini, metal yorgunluğuna rağmen bakım ve yenileme süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.