CHP'DE eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “parti yöneticileri belediyelerde görev alamaz” genelgesi kendi çevresi için işlemedi. Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Özel’in çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan’ın hem il yönetiminde hem de belediyede görev yaptığını “Genel Başkanın bilgisi dahilinde” sözleriyle itiraf etti.

GENELGE BİR KEZ DAHA RAFA KALDIRILDI
CHP'de uzun süredir tartışma yaratan "çifte görev yasağı" genelgesinin, Özel'in çocukluk arkadaşı için geçerli olmadığı anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu isim hem CHP Manisa İl Yöneticisi olarak görev yapıyor hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak atanmış durumda. Bununla da kalmayan Özel'in yakın dostu, belediyenin iştiraklerinden MANULAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor.

"ATAMA GENEL BAŞKANIN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILDI"
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili sorular üzerine çarpıcı itirafta bulundu. Bir gazetecinin, "CHP il yönetimlerinde yer alan kişiler belediyelerde görev alamaz" genelgesine rağmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak atanmasının nedenini sorması üzerine Özalper şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar burası Sayın Genel Başkanın memleketi ve emin olun ki bazı işler yapılırken hem genel merkezin hem Sayın Genel Başkanın bilgisi dahilinde yapılır. Yapılmıştır da. Demirhan Beyin Genel Merkezin bilgisi dahilinde hem il yönetiminde hem Büyükşehir'de devamlılığı sağlandı."

Bu sözlerle birlikte, CHP liderinin kendi hazırladığı etik kuralları dahi uygulamadığı, partide "liyakat değil yakınlık" anlayışının sürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

