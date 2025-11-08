CHP'DE eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı

Özgür Özel ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper

GENELGE BİR KEZ DAHA RAFA KALDIRILDI

CHP'de uzun süredir tartışma yaratan "çifte görev yasağı" genelgesinin, Özel'in çocukluk arkadaşı için geçerli olmadığı anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu isim hem CHP Manisa İl Yöneticisi olarak görev yapıyor hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak atanmış durumda. Bununla da kalmayan Özel'in yakın dostu, belediyenin iştiraklerinden MANULAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor.