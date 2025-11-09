Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 07:01

Arabesk müziğin efsanevi ismi Güllü'nün ölümündeki gizem hâlâ çözülemedi. Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'in, annesiyle yaptığı son WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı. Anne-kızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar hakkında konuştukları, olay gecesi ise Güllü'ye ait sesli mesajlar ve cevapsız aramaların bulunduğu tespit edildi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Gülter'in annesine "Anneeeyyy" ve "Kıs biraz be" mesajları dikkat çekti. Gülter ifadesinde o geceyi şöyle anlattı: "Annem Gül, Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde birlikteydik, yemek yedik. Gece saat 01.00 sıralarında Sultan ile birlikte odama geçtik. Biz odalarımıza geçtikten kısa bir süre sonra annem Gül adımıza geldi ve roman okumaya başladı. Annemle aramızda sırada bir anda ayağa kalkıp odanın camından aşağı sarktı. Sultan çığlık atınca hemen annem çekildi. Ve binadan çıkmak istediğini söyledi, komşuların kapısını çaldı. Sonra ne olduğunu görmedim. Annem öldüğünde dışarıda mıydım hatırlamıyorum ama olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadım" ifadelerini kullandı. Olay akşamı annesinin yaklaşık 3 şişe içki içtiği ve olay sırasında yalnız olduğu da öğrenildi.

ANNEEYYY, KIS BİRAZ BE!

Eldilen WhatsApp kayıtlarında anne-kızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar üzerine konuştukları görüldü. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Randevu saatini günün bana yaz anneciğim" ifadelerine karşılık Güllü'nün "Tamam konuşuyorum, yazıcam" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Konuşmalarda ayrıca 26 Eylül gecesi Güllü'ye ait sesli mesaj ve ardı ardına yapılan ama cevapsız kalan aramalar dikkat çekti. Tuğyan Ülkem Gülter'in, cevap alamadığı annesine "Anneeeyyy" ve "Kıs biraz be" mesajlarını gönderdiği belirlendi.