PODCAST CANLI YAYIN

Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye doğru seyrederken Gürcistan sınırında düşen ve 20 askeri personelimizin şehit düştüğü C-130 kargo uçağının kazasına ilişkin soru işaretleri de artıyor. Azerbaycan medyası, kargo uçağının Gence’den havalanmadan önceki son 2 saati ve uçakla ilgili detayları yazdı. Öte yandan uçağın Bakü’de 8 Kasım Zafer Günü’nde düzenlenen geçit töreni ile ilişkili olduğunu vurgularken törendeki görüntülerin pek çok ülkeyi rahatsız ettiğine dikkat çekti. Peki Bakü’deki tören kimleri rahatsız etti? İşte Azerbaycan medyasında işaret edilen ihtimaller…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek üzere seyreden C-130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan 20 personelimiz şehit olurken kaza mı yoksa kasıtlı bir suikast mı olduğuna ilişkin soru işaretleri arttı.

TSK'ya ait kargo uçağının enkazı, ReutersTSK'ya ait kargo uçağının enkazı, Reuters

AZERBAYCAN MEDYASI İHTİMALLERİ DUYURDU

Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede incelemeler devam ederken Azerbaycan medyasında ise gündem kazaya yol açan olası ihtimaller.

C-130 kazasında soru işaretleri artıyor

İlk incelemelere göre uçağa dış müdahale izi olmadığına dikkat çeken Azerbaycan kanalı TV Müsavat, 5 yıldan uzun zamandır kullanılan ve C-130 uçağında metal yorgunluğu olabileceğini belirtti. İkinci bir ihtimal ise balansın bozulması olarak belirtildi. Uçakla ilgili net bilgiler ise kara kutunun incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

TSK'ya ait kargo uçağının enkazı, ReutersTSK'ya ait kargo uçağının enkazı, Reuters

8 KASIM ZAFER GÜNÜ İLE İLGİSİ NE?

TV Müsavat, kaza ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen tören arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

TSK'ya ait kargo uçağının enkazı, ReutersTSK'ya ait kargo uçağının enkazı, Reuters

GENCE HAVALİMANI'NDA NELER OLDU?

Uçakla ilgili yeni bilgiler yayımlandı. Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre uçak uçuştan 2 saat önce Gence Havalimanı'nda hazır bulundu. Bu süreçte uçuşa hazırlık işlemleri yapıldı ve üçüncü şahısların uçağa yaklaşmasına izin verilmedi ve bütün tehlikesizlik prosedürlerine riayet edildi.

TV Müsavat, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTV Müsavat, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MÜSAVAT'TAN "F-16'LARA TEKNİK HİZMET VEREN EKİP" VURGUSU

Yeni Müsavat'ın belirttiğine göre uçakta 8 Kasım Zafer Günü'nde Bakü'de düzenlenen geçit töreninde sergilenen F-16 savaş uçaklarına teknik hizmet veren ekip bulunuyordu.

Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif Bakü'de geçit töreninde, AABaşkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif Bakü'de geçit töreninde, AA

BAKÜ'DEKİ GÖRÜNTÜLER KİMİ RAHATSIZ ETTİ?

Uçakta patlayıcı maddeye rastlanmadığı, enkazdaki parçalarda ise dış müdahale izinin bulunmadığı vurgulansa da Azerbaycan medyası Ankara-Bakü hattındaki yakınlığın pek çok ülkeyi rahatsız ettiğine dikkat çekti.

Müsavat, Azerbaycan-Türkiye birliğinden ve törendeki görüntülerden rahatsız olan ülkeler olduğunu özellikle vurguladı.

Türk F-16ları Bakü semalarında! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev böyle seyrettiTürk F-16ları Bakü semalarında! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev böyle seyretti
Türk F-16'ları Bakü semalarında! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev böyle seyretti

Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif Bakü'de geçit töreninde, AABaşkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif Bakü'de geçit töreninde, AA

BAKÜ'DE ZAFER GEÇİDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen törene katıldı. Alanda konuşma yapan Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile töreni takip etti.

Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da geçiş yaptı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar Bakü semalarında uçtu.

CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladıCANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasının"
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"