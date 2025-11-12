Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…

TSK'ya ait kargo uçağının enkazı, Reuters GENCE HAVALİMANI'NDA NELER OLDU? Uçakla ilgili yeni bilgiler yayımlandı. Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre uçak uçuştan 2 saat önce Gence Havalimanı'nda hazır bulundu. Bu süreçte uçuşa hazırlık işlemleri yapıldı ve üçüncü şahısların uçağa yaklaşmasına izin verilmedi ve bütün tehlikesizlik prosedürlerine riayet edildi.

TV Müsavat, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü MÜSAVAT'TAN "F-16'LARA TEKNİK HİZMET VEREN EKİP" VURGUSU Yeni Müsavat'ın belirttiğine göre uçakta 8 Kasım Zafer Günü'nde Bakü'de düzenlenen geçit töreninde sergilenen F-16 savaş uçaklarına teknik hizmet veren ekip bulunuyordu.