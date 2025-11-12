Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek üzere seyreden C-130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan 20 personelimiz şehit olurken kaza mı yoksa kasıtlı bir suikast mı olduğuna ilişkin soru işaretleri arttı.
AZERBAYCAN MEDYASI İHTİMALLERİ DUYURDU
Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede incelemeler devam ederken Azerbaycan medyasında ise gündem kazaya yol açan olası ihtimaller.C-130 kazasında soru işaretleri artıyor
İlk incelemelere göre uçağa dış müdahale izi olmadığına dikkat çeken Azerbaycan kanalı TV Müsavat, 5 yıldan uzun zamandır kullanılan ve C-130 uçağında metal yorgunluğu olabileceğini belirtti. İkinci bir ihtimal ise balansın bozulması olarak belirtildi. Uçakla ilgili net bilgiler ise kara kutunun incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
8 KASIM ZAFER GÜNÜ İLE İLGİSİ NE?
TV Müsavat, kaza ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen tören arasındaki ilişkiye dikkat çekti.