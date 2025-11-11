PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları

Banka promosyonlarında Kasım ayı kampanyaları belli oldu. 5 bankanın sunduğu rakam 30 bin lira sınırını aştı. Emeklilere sunulan avantaj 39 bin 500 liraya kadar çıktı...

Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları

Bankaların emekli yarışı sürüyor. Kasım ayı promosyon kampanyalarında emeklilere sunulan fırsat 39 bin 500 liraya kadar çıktı. Halen 5 banka 30 bin lira ve üzerinde avantaj sunuyor.

ŞARTLARA DİKKAT!
Bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kullanma, kartla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyonu artırıyor. Bazı bankalar hem yeni müşterilerine hem taahhüdünü yenileyen mevcut müşterilerine yüksek promosyon imkanını sunuyor.
Sadece maaşını taşıyanlara promosyonu artıran bankalar olduğu gibi, bazıları da mevcut müşterilerden taahhüdü sona ermiş olanları kapsama alıyor. Bu nedenle şartları dikkatlice incelemek gerekiyor.

NASIL GÜNCELLENİR?
Promosyonunu aynı bankadan güncellemek isteyen emekliler, mobil uygulamadan ya da şubeden başvurarak ödemesini yükseltebiliyor. Bunun için ya kalan sürenin tutarı iade alınarak ya da bu tutar kadar düşülerek yeni promosyon veriliyor. Başka bankaya geçmek isteyen emekli ise mevcut bankasına iade tutarını vererek maaşını taşıyabiliyor. İade tutarı hesaplanırken daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor.
Çıkan tutar kaç aylık taahhüt süresi kalmışsa onunla çarpılıyor. Örneğin; 24 ay önce 12 bin lira alan emekli, kalan 12 aylık taahhüt süresi için 4 bin lira iade yapıyor.
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira üzeri maaş dilimleri için promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

Albaraka Türk/25.000 liraya varan: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000,
15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene her kişi için 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül.

Akbank/30.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
Ayrıca ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 5.000, emekli yakınını getirenlere 5.000 ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül.

Denizbank/27.000 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açanlara, otomatik fatura talimatı verenlere ve aktif kredi kartı kullananlara toplam 15.000 liraya varan ek promosyon.

Garanti BBVA/25.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.

Halkbank/39.500 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 12.000 liraya varan indirim ve yeni fatura talimatına 3.500 liraya varan puan veriyor. Banka sunulan toplam avantajı, 39.500 lira olarak belirtiyor.

ING/28.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 5 otomatik fatura talimatına 2.500, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı.

İş Bankası/24.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 otomatik fatura talimatına 1.000, kredi kartıyla tek seferde 2.000 lira ve üzeri harcayana 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül.

Kuveyt Türk/27.500 liraya varan: Maaşa göre 10.000, 16.000, 20.000, 24.000 lira.
Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan.

Şekerbank/27.500 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla alışverişe 3.000, kredili mevduat hesabına 2.000 ve kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere 15.500 lira ek ödül.

QNB/31.000 liraya varan: Maaşa göre 8.500, 13.500, 16.500, 20.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 3.000, ihtiyaç kredisine 2.500, ek hesap açana 2.500 lira olmak üzere 8 bin lira ek ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade.

Türkiye Finans/29.500 TL'ye varan: 2 fatura talimatı verip, yedek hesabı başvurusu yapıp, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana, maaşa göre 13.000, 18.500, 22.000, 27.000 lira. Emekli yakınını getirenlerlere de kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.

Vakıf Katılım/18.500 liraya varan: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.

Yapı Kredi/30.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına, kredi kartıyla harcamaya, mobil uygulama üzerinden müşteri olana ve kullanana 15.000 liraya varan ek ödül.

Vakıfbank/30.000 TL'ye varan:
Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
Buna ilaveten yeni maaş müşterilerine, kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişlerde ilk 6 ay aylık 2.000 lira nakit ödeme; son 3 ay aylık 2.000 lira ekstre indirimi.

