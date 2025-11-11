Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları

AA ŞARTLARA DİKKAT! Bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kullanma, kartla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyonu artırıyor. Bazı bankalar hem yeni müşterilerine hem taahhüdünü yenileyen mevcut müşterilerine yüksek promosyon imkanını sunuyor. Sadece maaşını taşıyanlara promosyonu artıran bankalar olduğu gibi, bazıları da mevcut müşterilerden taahhüdü sona ermiş olanları kapsama alıyor. Bu nedenle şartları dikkatlice incelemek gerekiyor.

NASIL GÜNCELLENİR?

Promosyonunu aynı bankadan güncellemek isteyen emekliler, mobil uygulamadan ya da şubeden başvurarak ödemesini yükseltebiliyor. Bunun için ya kalan sürenin tutarı iade alınarak ya da bu tutar kadar düşülerek yeni promosyon veriliyor. Başka bankaya geçmek isteyen emekli ise mevcut bankasına iade tutarını vererek maaşını taşıyabiliyor. İade tutarı hesaplanırken daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor.

Çıkan tutar kaç aylık taahhüt süresi kalmışsa onunla çarpılıyor. Örneğin; 24 ay önce 12 bin lira alan emekli, kalan 12 aylık taahhüt süresi için 4 bin lira iade yapıyor.

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira üzeri maaş dilimleri için promosyon tutarları sırasıyla şöyle...