Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı

Sayıştay Başkanlığı Bodrum Belediyesi'nin hayali fatura düzenlediğini ortaya çıkardı.

CHP'li Bodrum Belediyesi'nin Bodrum Sanat Fuarı ve Kabotaj Bayramı için davet ettikleri Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel için Rixos Premium Otel'e konaklama için 365 bin 568 lira ödediği, ancak Mesut Kösedağı ve Onursal Adıgüzel'in programlara katılmadıkları ve otelde konaklamadığı ortaya çıktı.

VURGUNU SAYIŞTAY ORTAYA ÇIKARDI



Sayıştay Başkanlığı'nın Bodrum Belediyesi 2024 yılı denetim raporunda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın 21-25 Ağustos 2024'te düzenlenen Bodrum Sanat Fuarı'na davetli olarak katıldığı, söz konusu tarihlerde Rixos Premium Otel'de konaklatıldığı ve otel ücreti 244 bin 800 TL'nin Bodrum Belediyesi tarafından ödendiği tespit edildi.



Ancak etkinliğe ait video ve fotoğraf arşivinde Mesut Kösedağı'nın olmadığı belirlendi.



'SAVUNMALAR ARŞİV KAYITLARIYLA DOĞRULANMIYOR'



Sayıştay, her iki harcamayla ilgili de şu tespitlerde bulundu: "Konaklamalar kamu hizmeti kapsamında değerlendirilemez, belediyenin kendi bütçesinden başka belediye başkanlarının konaklama gideri karşılaması mevzuata aykırı, harcama belgeleri olayı kanıtlamaya yeterli değil, etkinliklere davet edildiklerine dair savunmalar arşiv kayıtlarıyla doğrulanmıyor."

Raporda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in, Bodrum'un misafiri sayılmasını gerektiren hiçbir kamu görevi bağlantısının bulunmadığına dikkat çekildi.



BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 'DÜZENLEME YOK' SAVUNMASI



Raporda; Bodrum Belediyesi'nin Sayıştay müfettişlerinin incelemesine cevap verdiği görülüyor.



Bodrum Belediyesi savunmasında, belediye kanununda konaklama hizmetinden istifade edecek olan kamu görevlisi veya kişilerin konaklamalarının daha ekonomik olduğu düşünülen yerlerde konaklamasını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmadığını iddia edildi.



Bodrum Belediyesi'nden yapılan savunmada;"İstanbul Ataşehir ve Kadıköy Belediye Başkanları ilçedeki iki önemli etkinlik için davet edilerek misafir edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun hemşehrilik hukuku kapsamında, konaklama hizmetinden istifade edecek olan kamu görevlisi veya kişilerin konaklamalarının daha ekonomik olduğu düşünülen yerlerde konaklamasını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bahse konu harcamanın başta belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi olmak üzere mali mevzuata ilişkin kurallara uygundur"denildi.





KÖSEDAĞI, ADINA ÖDEME YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN RİXOS OTEL'E HİÇ GİTMEMİŞ

SABAH'a konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bir isim karışıklığı olmuş olabilir. Belki Bodrum (Bodrum Belediyesi) bir karışıklık yapmış olabilir. 7 yıldır Yalıkavak'ta ailemle tatil yaptığım pansiyon var. Onun da parasını kendim ödeyerek 4-5 gün tatil yaparım. Rixos Otel'e de zaten hiç gitmedim" dedi.



Raporda, 1 Temmuz 2024'te düzenlenen Kabotaj Bayramı'na davet edildiği belirtilen ve aynı otelde 2 gün konakladığı ifade edilen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel için ise 120 bin 768 TL ödendiği ancak Adıgüzel'in de etkinliğe ait video ve fotoğraf arşivinde olmadığı belirlendi.



Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ise, Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programın olduğu günlerde İstanbul'da olduğu açıkça görülüyor.



TAMER MANDALİNCİ SUS PUS! NEREYE GİTTİ BU PARALAR?



Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuyla ilgili yazılı sorularımızı cevaplamaktan kaçındı.



BODRUM SUSUZLUKTAN KIRILIYOR... MANDALİNCİ HAYALİ ÖDEMELER YAPIYOR



Sayıştay 2024 yılı raporu yayımlandı.



Yaz aylarında susuzlukla gündeme gelen ve borç içinde yüzen Bodrum Belediyesi'nin ilçenin kronik sorunlarını çözmek yerine bütçesini eğlencelere harcadığı görüldü.

Bodrum Belediyesi'nin İstanbul'dan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ilçede bulunan 5 yıldızlı Rixos Premium Otel'de konaklattığı ve konaklama ücretlerinin de belediye bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı. Ancak, Sayıştay bu kişilerin ilçedeki düzenlendiği belirtilen etkinliklerde yer aldığına dair tek bir fotoğraf veya video bulunamadığını tespit etti.







EKREM İMAMOĞLU'NDAN HAYALİ SÖYLEŞİYLE MİLYONLUK VURGUN



İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu da, hayali ihaleler ve konserler düzenledi. Özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali söyleşilerle yapılan milyonluk vurgun dosyaya girdi.

Beylikdüzü Belediyesi; 23 Kasım 2016'da "Kültür ve Sanat Etkinlik" ihalesi açtı.



20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsayan organizasyon için Türkiye'nin tanınmış yazarlarından oluşan 26 kişilik yazar listesi belirleyen belediye, söyleşi etkinliğine sadece 17 ismin katılacağı şartını koştu.



Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve maliyeti yaklaşık 2 milyon 304 bin 906 TL olan ihaleyi, 987 bin 830 TL karşılığında Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalenin ardından söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen gazeteci ve yazarların etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıkmıştı.

Aralarında gazeteci-yazarlar Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı, Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi, Ayşe Kulin gibi isimlerin olduğu ve ücret aldığı iddia edilen yazarlar ise "Böyle bir etkinliğe katılmadık"ifadelerini kullandı.



Söz konusu ihale İBB yolsuzluk soruşturmasına girdi.



KÜLTÜR A.Ş.'DEN 6 HAYALİ KONSER



Pandemi döneminde 59 konser gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş.'nin, 65 konser faturası düzenlediği ortaya çıkmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda, İBB'deki vurgun gözler önüne serildi.



Kolpa grubu, Orhan Ölmez ve Erdal Güney gibi sanatçılar üzerinden 2020'de 59 konser organizasyonu gerçekleştiren İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı.



Kültür A.Ş., "Konser/ dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura keserken, konser veren sanatçıların kaşe bedelinin 3 milyon 136 bin TL olduğu öğrenildi. Kültür A.Ş.'nin toplam 6 hayali konsere kestiği fatura bedelinin ise 1 milyon 315 bin 562 TL olduğu bildirildi.