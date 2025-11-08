İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...

FACİA BÖYLE GELMİŞ: O ANLAR KAMERADA Öte yandan, 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada.

Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.