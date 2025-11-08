PODCAST CANLI YAYIN

Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?

Trump yönetimi, vize değerlendirmelerinde sağlık durumunu temel kriter haline getirdi. Yeni talimat, obezite, diyabet ve kronik hastalıkları “kamu yükü” sayarak vize memurlarına başvuranları sağlık gerekçesiyle reddetme yetkisi veriyor.

Giriş Tarihi:
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?

ABD'de Donald Trump yönetimi, yasal göçmenlik sürecini zorlaştıracak yeni bir adım attı. KFF Health News tarafından ortaya çıkarılan ve Perşembe günü yayımlanan gizli talimatnameye göre, vize memurlarına başvuru sahiplerini sağlık durumlarına, yaşlarına veya kamu yardımlarına bağımlı olma ihtimallerine göre reddetme yetkisi tanındı.

Yeni kılavuzun temel dayanağı, sağlık sorunları olan kişilerin ülke kaynaklarına "kamu yükü" oluşturabileceği endişesi. Uzmanlara göre bu adım, Trump yönetiminin yasal göçü kısıtlama politikasında yeni ve sert bir aşama anlamına geliyor.

"SAĞLIĞI SORGULA" TALİMATI

Daha önce vize başvurularında yalnızca tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar taranırken ve aşı geçmişi kontrol edilirken, yeni düzenleme çıtayı yükseltti. Artık memurlar, başvuranın genel sağlık durumuna göre karar verebilecek.

Talimat metninde, dikkat çeken şu ifadeler yer alıyor:

"Başvuranın sağlık durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kanserler, diyabet, metabolik hastalıklar, nörolojik rahatsızlıklar ve akıl sağlığı sorunları yüz binlerce dolarlık bakım gerektirebilir."

Belgeye göre, obezite, astım, uyku apnesi ve yüksek tansiyon gibi durumlar da "pahalı ve uzun vadeli tedavi gerektirebileceği" gerekçesiyle vize reddi nedeni sayılabilecek.

"TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYABİLİR MİSİN?"

Yeni kurallar, vize memurlarına başvuru sahibinin ABD hükümetinden hiçbir yardım almadan kendi tedavi masraflarını karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirme görevi veriyor.

AİLE BİREYLERİ DE İNCELEME ALTINDA

Talimat, yalnızca başvuru sahibini değil, onun bakmakla yükümlü olduğu kişileri de kapsıyor. Memurlardan, "Aile bireylerinden herhangi birinin sürekli bakıma ihtiyaç duyup duymadığını" ve bu durumun başvuranın çalışma hayatını etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmeleri isteniyor.

Uzmanlar, bu direktifin Trump yönetiminin "göçü sınırlama ve dışlama politikalarının" yeni bir uzantısı olduğunu belirtiyor. Yeni uygulamanın, ABD'ye yerleşmek isteyen hastalar, yaşlılar ve düşük gelirli aileler için fiili bir "sağlık bariyeri" oluşturabileceği ifade ediliyor.

