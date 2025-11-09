Kadraj Galeri Kadraj İkon Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya ve Marmara için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ise salı gününden itibaren kademeli olarak düşeceği bildirildi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yeni haftayla birlikte yağmur etkisini gösterecek.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 09:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde hafta sonu büyük ölçüde yağışsız bir hava beklendiğini bildirdi. Çelik, sadece Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceğini söyledi.

Ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini belirten Çelik, sıcaklıkların 4 ila 5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Yeni Haftada Yağışlı Sistem Kapıda
Çelik, hafta ortasına kadar sürecek sıcak havanın ardından salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı.

"Salı günü itibarıyla batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer tahminlerde bir değişiklik olmazsa salı ve çarşamba günleri sıcaklıkların mevsim normalleri civarına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar Günü Trakya ve Çanakkale'de Yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre pazar günü Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak

Hafta Başında Batı Bölgelerde Yağış Etkili
Haftanın ilk gününde Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinde yağışların yer yer etkili olması bekleniyor. Salı günü itibarıyla yağışlar bu bölgelerde genişleyerek etkisini artıracak. Özellikle kıyı ve iç Ege'de gök gürültülü sağanaklar görülebilir.