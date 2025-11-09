Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya ve Marmara için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ise salı gününden itibaren kademeli olarak düşeceği bildirildi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yeni haftayla birlikte yağmur etkisini gösterecek.
Giriş Tarihi: 09.11.2025 09:13