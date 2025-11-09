Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM’den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...

Yeni Haftada Yağışlı Sistem Kapıda

Çelik, hafta ortasına kadar sürecek sıcak havanın ardından salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı.



"Salı günü itibarıyla batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer tahminlerde bir değişiklik olmazsa salı ve çarşamba günleri sıcaklıkların mevsim normalleri civarına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.