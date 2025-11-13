ABD'de 43 günlük kapanma sona erdi! Trump imzayı attı: Sorumlusu Demokratlar

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

43. GÜNÜNDE SONA ERDİ



Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." yorumunu yaptı.

Geçici bütçenin, hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini, dolayısıyla Demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini savunan Trump, Kongre'de "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.