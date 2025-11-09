TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türkiye genelinde sosyal konut hamlesi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı aracılığıyla yürütülecek 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla duyurulan proje kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri inşa edilecek.
Giriş Tarihi: 09.11.2025 10:29