Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar 3 puanla milli araya girerken Fenerbahçe derbisindeki yenilgiyi de bir nebze unutturdu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi ve futbolcuları değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Antalya'da karşılaştı. Zorlu randevudan 3-1 galip ayrılan Kartal, milli ara öncesi moral buldu. Goller Tammy Abraham, Djalo ve Jota Silva'dan geldi.
KARTAL YİĞİT: SAMSUN'U BİR GÖRELİM
Beşiktaş tıpkı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi oyuna hızlı başladı Antalya'da… Bu hız , iştah ve ön baskı neticesinde de golleri de erken buldu. İlk 45 dakikada oyun tamamen Beşiktaş'ın kontrolünde geçti. Bu yarıda kalesinden çıkmakta zorlanan çıksa da inanılmaz top kayıplarıyla oynayan bir Antalya takımı izledik. Antalyaspor adına "Koskoca bir hiç" dolu geçen yarıydı desek abartmış olmayız.
Beşiktaş'ın arzulu bu oyununu gören siyah beyazlı taraftarlar gidişattan memnundu elbette. Ancak ikinci yarının başında Antalyaspor tıpkı Beşiktaş'ın yaptığı gibi ön alan baskısını artırınca Rıdvan'ın inanılmaz hatasını iyi değerlendirip golü de buldu. Bu golden sonra ev sahibi ekip morallenince baskıyı ve tempoyu artırdı.
KARTAL SERİ YAKALAMALI
Beşiktaşlı oyuncular da yine skoru koruma telaşına düşünce başlangıçtaki oyun tadını veremedi ancak bu kez rakibi ani ataklar ve uzun toplarla gafil avlamak istediler. Bu da Sergen Yalçın'ın bugüne kadar çok yüzüne bakmadığı Jota Silva'nın şık golüyle gerçekleşti. Oyun da orada bitti zaten. Beşiktaş moral ve nefes alma adına önemli bir 3 puan elde etti. Ancak oyundaki tutarsızlıklar tam anlamıyla bitmiş değil. Üstelik Antalyaspor kadro olarak bu ligin en zayıf ekiplerinden . Oyunun bir bölümü hariç çok kötüydüler.
Galibiyet değerli ancak Beşiktaş'ın kendine gelmesi için bir seri yakalaması şart. Bunun için de Önündeki ilk engel ligin flaş takımı Samsunspor. O maçı görmeden Beşiktaş adına şunu yapar demek bence biraz abartı olur. Kazançlara gelirsek Rafa'nın yokluğunda görevini üstlenen Cerny takımının en iyisiydi. Paulista'yı da beğendim. Ama bu takım yine de Rafa Silva'sız olmaz.
SİNAN VARDAR: HELE ŞÜKÜR BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Antalya deplasmanına fırtına gibi başladı. Takım olarak arzu, istek ve enerji tavan yaptı. Abraham'ın erken golü hem takıma hem taraftara moral verdi. Siyahbeyazlı futbolcuların gözündeki ciddiyet ve oyundaki disiplin, özlenen Beşiktaş'ı hatırlattı. Cengiz Ünder her zamanki gibi farkını gösterdi. Kornerden yaptığı müthiş ortada Djalo'nun golüyle Beşiktaşlıları keyiflendirdi. El Bilal Toure savunmayı zorladı, Cerny ise oyunu aklıyla yönlendiren isimdi. Bu üçlü, ilk yarının kilit oyuncuları oldu. Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Topu ve oyunu rakibe veren, temposu düşen bir takım izledik. Ligin formsuz ekiplerinden Antalyaspor bile bu düşüşten cesaret aldı. Boli'nin golüyle umutlanan ev sahibi, Jota Silva'nın son dakikadaki golüne kadar Beşiktaş'ı zorladı. Bu takımın en büyük problemi istikrarsızlık!
Bir devre fırtına gibi oynayıp diğer devre oyunu bırakmak, Beşiktaş'a yakışmıyor. Cerny mutlaka sahada kalmalı, Jota Silva daha fazla süre almalı. Ancak Rıdvan Yılmaz'ın geriye gidişi endişe verici. 3 puan güzel ama oyun hâlâ güven vermiyor. Yine de ilk 30 dakikadaki o iştah ve disiplin umut vericiydi. Bu enerji 90 dakikaya yayılırsa Beşiktaş yeniden ayağa kalkar. Genç teknik adam Murat Kaytaz da maç öncesi ve sonrası açıklamalarıyla beğenimi topladı. Genç ve akademik kariyeri olan pırıl pırıl bir isim. Saha kenarında duruşu, özgüveni ve bilgisiyle Beşiktaş'a yakıştı.
TURGAY DEMİR: SERGEN'İN İHANETİ!
Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca deneyip farklı bir sonuç almayı beklemektir" der Albert Einstein… Abraham'dan ne köy olur ne de kasaba… Bilal Toure yarım yamalak bir kanat ve oyun aklı sıfır… Rashica ise bal yapmayan arı… Jota Silva yukarıda saydığım tüm isimleri susuz götürür, susuz getirir… Rafa Silva ise gelmiş geçmiş en özel 10 Beşiktaşlı arasına girecek klasta bir oyuncu… Hal böyleyken Sergen Yalçın'ın ikisini de yok sayması bana göre futbol aptallığının ötesinde ihanettir… Futbola ihanettir, kendine ihanettir… Her yazımda Jota Silva'yı onlarca kez vurguladım ama Sergen Yalçın sırf kendisi istemediği halde alındığı için bu oyuncuya takmıştı ve oynatmıyordu. Öyle ki, Jota toplam bir maçlık süre almadan iki gol attı, en az iki de net pozisyonu var…
Yazıklar olsun… Futbolun gerçeklerine sırt çevirip egolarının peşine düşen tüm teknik adamlara bir değil bin kez yazıklar olsun. Antalya karşısında ligin en rahat ilk yarısını oynadığı Kartal ve iki gol attı. İkinci başlarında Rıdvan'ın takım arkadaşlarına uzak, rakibe yakın pasını kapan Boli golü atınca işin şekli değişti. Antalya sahanın her yerinde baskı uygulayıp beraberlik golünü ararken Beşiktaş top çıkarmakta zorlandı. O sıralarda adeta Düden Şelalesi yakınlarında piknik yapmakta olan Abraham nedeniyle takım bir kişi eksik gibiydi. Görüntü öyleydi ki, Beşiktaş yine kazanamayacaktı… Baktı pabuç pahalı Sergen Yalçın, hiç istemeden de olsa Jota Silva'yı kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Silva'da kendisini hiç istemeyen hocasını kurtardı… Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın Rafa ve Jota'ya yaptıklarını hiç unutmayacaklar bundan eminim.
ALİ GÜLTİKEN: İYİ SAVUNMA VE HÜCUM SONUCU GETİRDİ
Harika bir skor. Deplasmanda 3 gol bulabilmek çok keyifli. Özellikle bu kadar baskı altındayken bu oyunu ve skoru elde edebilmek Beşiktaş adına çok değerli. Özellikle ilk devre bu sezonun en iyi performansı ortaya kondu. Bu yarı 2 golün yanında fazlası da olabilirdi. Maç aslında ilk devrede bitebilirdi. Bu bölümde rakibe kendi yarı alanında yapılan baskı sonuç verdi. Ön tarafta Cerny, Toure ve Cengiz ile hareketli ve koşulu oyun Antalya'nın dengesini bozarken Beşiktaş'a da oyun zenginliği getirdi. İkinci 45'te bir dönem bu görüntüsünden uzaklaştı. Bunda yenilen golün de endişesi sebebiyet vermiş olabilir fakat dinamik bir savunma, dönem dönem yapılan etkili kontrataklar maçı Beşiktaş'ın arzu ettiği yere getirdi. Hücum aksiyonları açısından Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Bu oyuncular doğru kullanıldığında verim alınabiliyor. Paulista'nın Djalo ile savunma merkezinde oynaması, bu ikilinin takımı öne taşımaları ilk devredeki iyi oyunu getirdi. İkinci yarı golden sonraki savunma duruşunda da yine bu ikilinin önemli katkısı oldu. Deplasmanda farklı kazanmak hem iyi savunmadan hem doğru hücum yapmaktan geçiyor. Beşiktaş, bu ikisini de iyi yapabilen bir takım olarak sahadan mutlu ayrıldı. Oyuncuları ortaya atmadan, yeterliliklerini tartıştırmadan yalnızca işlerini doğru yaptırabilirseniz demek ki, iyi işler olabiliyormuş. Beşiktaş'ın hem oyuncusuyla hem de teknik heyetiyle sorumluluk alabilmesinin ne kadar önemli olduğunu Antalya maçında umarım herkes anlamıştır.
FATİH DOĞAN: YÜKSEK DİRENÇ
Sergen Yalçın cezalı olduğu için tribünde, cezalı kaptan Orkun Kökçü, Emirhan ve sakat denilen Rafa Silva evde...Sakatlıktan dönen Demir Ege ve doğru zamanı bekleyen Jota Silva kulübede... El Bilal Toure, sol kanatta 18'in ön çizgisi paraleline doğru hareketlendiğinde Abraham'ın önüne düşen topa vurması ve defanstan seken topun kaleciyi aşıp filelerle bulaşması beklenmedik bir goldü. Bu gol siyah-beyazlı takımın hem gerginliğini aldı hem de Antalyaspor'un direncini kırdı. İlk yarıda başta El Bilal, Ndidi olmak üzere oyuncuların direncini beğendim. İkinci dakika ilk golü Abraham ile bulup ardından Djalo ile ikinciyi atmak çok iyi bir maç başlangıcı. Ancak ikinci devrede Antalyaspor'un skoru 2-1'e getirmesi çoğu Beşiktaşlı'yı 2-0'dan 2-3'e dönüşen Fenerbahçe maçına götürmüştür. Ancak bu gerilime çok hızlı bir kontratak golüyle Jota Silva son verdi. Paulista'nın uzun pasını tek topla Rashica indirdi. Cerny'nin pasında soldan bindirip 3 pasın ardından Jota Silva, muhteşem pozisyonu golle taçlandırdı. Beşiktaş, orta sahada zaman zaman sorunlar yaşadı. İyi savunma yaparak sonuç aldı. Ama akşamın öne çıkanı yüksek direnciyle ayakta kalmasıydı. Bu galibiyet, mutsuz ve umutsuz Beşiktaş camiasının motivasyonunu artırabilir. Ancak milli aranın son iki arada olduğu gibi daha çok tatil havasında değil. İki hazırlık maçının yapıldığı, çift idmanlarda yenilenmenin yaşatılacağı bazı yüklemeler yapılması gerekiyor. Bedeli çalışarak ödenmeyen hiçbir mücadele sizi bir yere taşımaz...
ÖMER ÜRÜNDÜL: EN ÇOK NDIDI'Yİ BEĞENDİM
Beşiktaş, maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede de 35 dakika oyunu çok rahat domine ettiler. Attıkları ikinci golün dışında da sayısız pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor diye bir takım sahada yoktu. Geride yerleşemiyorlar, 2-3 pas yapamıyorlardı. Çıkışlarda da sürekli top kaybediyorlardı. Bu şartlarda da Beşiktaş çok elverişli bir ortam bulmuş oldu. İkinci yarı da yine kontrol Beşiktaş'taydı. Ama skor rahatlığıyla ilk yarıdaki aşırı efor düştü. Fakat ne hikmetse Beşiktaş, kendisini zora sokmak için istemeden de olsa elinden gelen her şeyi yapıyor. Rahat giden oyunda çok büyük bir pas hatasıyla fark 1'e indi. Ondan sonra çok kötü oynayan Antalyaspor morallendi, direnç kazandı. Beşiktaş'ı da stres bastı. Bayağı tehlikeli rakip ataklarıyla karşılaştı. İşler zora girmişken bir kontratakla Jota Silva takımı rahatlatan golü attı. Bu rahatlığa rağmen yine de uzatmada rakibe yüzde 100 bir pozisyon verildi. Beşiktaş'ın dünkü maçı mutlaka kazanması gerekiyordu. O gerçekleşti ama takım oyunundaki sıkıntılar her an baş ağrıtabilir nitelikte. Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Büyük umutlarla transfer edilen Abraham ise tam bir hayal kırıklığı...
MUSTAFA ÇULCU: CİHAN AYDIN İYİ MAÇ ÇIKARDI
Beşiktaş müthiş başladı. Erken bulduğu gol, temposunu ve coşkusunu artırdı. Savunma arasına ve arkasına sızma koşularla rakip ceza alanına çok rahat girdiler ve etkili oldular. Antalyaspor savunmada pas ve pozisyon hataları, çıkarken de top kayıpları yaptı. Rakipten uzak duruyorlar, hamle yapmakta geç kalıyorlar. Böyle olunca da Beşiktaş'ın pozisyon aramasına gerek kalmıyor, Antalya savunması zaten ikram ediyor. İkinci yarı bulduğu golle Antalyaspor oyuna ortak oldu. Golden sonra Beşiktaş panikledi. Jato Silva'nın golü, Beşiktaş'ı rahatlattı. Milli maç arasına moralli girmesini sağladı.
Geçen hafta yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra hafta içi seminerde Cihan Aydın'ı, MHK Başkanı ayağa kaldırarak alkışlatmış. Bonus olarak da bu maçı vermiş. Rıdvan Yılmaz'a yaptıkları kontrolsüz faulleri dolayısıyla Bünyamin'e ve Abdülkadir'e çıkan sarılar doğru. Ancak El Bilal Toure'ye ve Paal'e net çıkmayan sarılar var. Jota'ya çıkan sarı yeterli, fazlası olmaz. Beşiktaş 53'te Toure'ye basit temasa ve 69'da Hüseyin'in ayakları arasından sekip dönüş esnasında eline gelen beklenmedik topta ve Antalyaspor da 78'de Doğukan-Ndidi mücadelesinde penaltı beklediler, devam kararları doğru. Bazı sarı kart eksiklikleri dışında Cihan Aydın, bu kaos ikliminde maçtan iyi çıktı.