Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"

Yazıklar olsun… Futbolun gerçeklerine sırt çevirip egolarının peşine düşen tüm teknik adamlara bir değil bin kez yazıklar olsun. Antalya karşısında ligin en rahat ilk yarısını oynadığı Kartal ve iki gol attı. İkinci başlarında Rıdvan'ın takım arkadaşlarına uzak, rakibe yakın pasını kapan Boli golü atınca işin şekli değişti. Antalya sahanın her yerinde baskı uygulayıp beraberlik golünü ararken Beşiktaş top çıkarmakta zorlandı. O sıralarda adeta Düden Şelalesi yakınlarında piknik yapmakta olan Abraham nedeniyle takım bir kişi eksik gibiydi. Görüntü öyleydi ki, Beşiktaş yine kazanamayacaktı… Baktı pabuç pahalı Sergen Yalçın, hiç istemeden de olsa Jota Silva'yı kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Silva'da kendisini hiç istemeyen hocasını kurtardı… Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın Rafa ve Jota'ya yaptıklarını hiç unutmayacaklar bundan eminim.

ALİ GÜLTİKEN: İYİ SAVUNMA VE HÜCUM SONUCU GETİRDİ Harika bir skor. Deplasmanda 3 gol bulabilmek çok keyifli. Özellikle bu kadar baskı altındayken bu oyunu ve skoru elde edebilmek Beşiktaş adına çok değerli. Özellikle ilk devre bu sezonun en iyi performansı ortaya kondu. Bu yarı 2 golün yanında fazlası da olabilirdi. Maç aslında ilk devrede bitebilirdi. Bu bölümde rakibe kendi yarı alanında yapılan baskı sonuç verdi. Ön tarafta Cerny, Toure ve Cengiz ile hareketli ve koşulu oyun Antalya'nın dengesini bozarken Beşiktaş'a da oyun zenginliği getirdi. İkinci 45'te bir dönem bu görüntüsünden uzaklaştı. Bunda yenilen golün de endişesi sebebiyet vermiş olabilir fakat dinamik bir savunma, dönem dönem yapılan etkili kontrataklar maçı Beşiktaş'ın arzu ettiği yere getirdi. Hücum aksiyonları açısından Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Bu oyuncular doğru kullanıldığında verim alınabiliyor. Paulista'nın Djalo ile savunma merkezinde oynaması, bu ikilinin takımı öne taşımaları ilk devredeki iyi oyunu getirdi. İkinci yarı golden sonraki savunma duruşunda da yine bu ikilinin önemli katkısı oldu. Deplasmanda farklı kazanmak hem iyi savunmadan hem doğru hücum yapmaktan geçiyor. Beşiktaş, bu ikisini de iyi yapabilen bir takım olarak sahadan mutlu ayrıldı. Oyuncuları ortaya atmadan, yeterliliklerini tartıştırmadan yalnızca işlerini doğru yaptırabilirseniz demek ki, iyi işler olabiliyormuş. Beşiktaş'ın hem oyuncusuyla hem de teknik heyetiyle sorumluluk alabilmesinin ne kadar önemli olduğunu Antalya maçında umarım herkes anlamıştır.

FATİH DOĞAN: YÜKSEK DİRENÇ Sergen Yalçın cezalı olduğu için tribünde, cezalı kaptan Orkun Kökçü, Emirhan ve sakat denilen Rafa Silva evde...Sakatlıktan dönen Demir Ege ve doğru zamanı bekleyen Jota Silva kulübede... El Bilal Toure, sol kanatta 18'in ön çizgisi paraleline doğru hareketlendiğinde Abraham'ın önüne düşen topa vurması ve defanstan seken topun kaleciyi aşıp filelerle bulaşması beklenmedik bir goldü. Bu gol siyah-beyazlı takımın hem gerginliğini aldı hem de Antalyaspor'un direncini kırdı. İlk yarıda başta El Bilal, Ndidi olmak üzere oyuncuların direncini beğendim. İkinci dakika ilk golü Abraham ile bulup ardından Djalo ile ikinciyi atmak çok iyi bir maç başlangıcı. Ancak ikinci devrede Antalyaspor'un skoru 2-1'e getirmesi çoğu Beşiktaşlı'yı 2-0'dan 2-3'e dönüşen Fenerbahçe maçına götürmüştür. Ancak bu gerilime çok hızlı bir kontratak golüyle Jota Silva son verdi. Paulista'nın uzun pasını tek topla Rashica indirdi. Cerny'nin pasında soldan bindirip 3 pasın ardından Jota Silva, muhteşem pozisyonu golle taçlandırdı. Beşiktaş, orta sahada zaman zaman sorunlar yaşadı. İyi savunma yaparak sonuç aldı. Ama akşamın öne çıkanı yüksek direnciyle ayakta kalmasıydı. Bu galibiyet, mutsuz ve umutsuz Beşiktaş camiasının motivasyonunu artırabilir. Ancak milli aranın son iki arada olduğu gibi daha çok tatil havasında değil. İki hazırlık maçının yapıldığı, çift idmanlarda yenilenmenin yaşatılacağı bazı yüklemeler yapılması gerekiyor. Bedeli çalışarak ödenmeyen hiçbir mücadele sizi bir yere taşımaz...

ÖMER ÜRÜNDÜL: EN ÇOK NDIDI'Yİ BEĞENDİM Beşiktaş, maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede de 35 dakika oyunu çok rahat domine ettiler. Attıkları ikinci golün dışında da sayısız pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor diye bir takım sahada yoktu. Geride yerleşemiyorlar, 2-3 pas yapamıyorlardı. Çıkışlarda da sürekli top kaybediyorlardı. Bu şartlarda da Beşiktaş çok elverişli bir ortam bulmuş oldu. İkinci yarı da yine kontrol Beşiktaş'taydı. Ama skor rahatlığıyla ilk yarıdaki aşırı efor düştü. Fakat ne hikmetse Beşiktaş, kendisini zora sokmak için istemeden de olsa elinden gelen her şeyi yapıyor. Rahat giden oyunda çok büyük bir pas hatasıyla fark 1'e indi. Ondan sonra çok kötü oynayan Antalyaspor morallendi, direnç kazandı. Beşiktaş'ı da stres bastı. Bayağı tehlikeli rakip ataklarıyla karşılaştı. İşler zora girmişken bir kontratakla Jota Silva takımı rahatlatan golü attı. Bu rahatlığa rağmen yine de uzatmada rakibe yüzde 100 bir pozisyon verildi. Beşiktaş'ın dünkü maçı mutlaka kazanması gerekiyordu. O gerçekleşti ama takım oyunundaki sıkıntılar her an baş ağrıtabilir nitelikte. Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Büyük umutlarla transfer edilen Abraham ise tam bir hayal kırıklığı...