İstanbul Kağıthane'de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.
Çevrede paniğe yol açan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ: OLAYDA YARALANAN ŞAHSIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTA
Kağıthane'de 6 katlı binanın 2 'inci katında meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir.
Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" ifadeleri kullanıldı.