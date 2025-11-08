PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 11. haftada Kocaelispor deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı kırmızılılar, hafta içinde elde ettiği Ajax zaferini taçlandırmak ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk da kararını verdi. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

GALATASARAY LİGDE LİDER KONUMDA

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

İKİ KRİTİK EKSİK

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, takımdaki yerlerini alamayacak.

TORREIRA SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, Kocaelispor maçında sarı kart görmesi halinde, 13. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AJAX MAÇINDAN MORALLİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Devler Ligi'nde 9 puana ulaşan Galatasaray, haftayı 9. sırada tamamladı.

LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu süreçte 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

SON 9 DIŞ SAHA MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılılar, ardından 9 deplasman maçının tamamını kazandı.

Bu süreçte 23 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, 11 haftada 25 gol atarak ligin en golcü takımı oldu.

Takımda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer gol kaydetti.
Galatasaray'ın bir golü ise rakip oyuncunun kendi kalesine geldi.

Sezon boyunca oynanan 11 maçta kalesinde sadece 5 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin "en az gol yiyen takımı" unvanını taşıyor.
Galatasaray, bu süreçte 6 maçta kalesini gole kapattı.

OSIMHEN SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez ağları sarstı.

Nijeryalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodo/Glimt'e 2 ve Süper Lig'de Göztepe'ye 1 gol attı.
Osimhen, bu süreçte yalnızca Trabzonspor maçında skor üretemedi.

SANE VE EREN DEPLASMANDA ETKİLİ OLDU

Galatasaray'ın formda isimleri Leroy Sane ve Eren Elmalı, Süper Lig'de deplasman maçlarında takımlarına toplam 6 gol kazandırdı.

Her iki futbolcu da deplasman karşılaşmalarında üçer kez gol sevinci yaşadı.

SELÇUK İNAN İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yarın Galatasaray karşısında duygusal bir maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayı 9 sezon boyunca giyen ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a karşı 4. kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'a karşı oynayan İnan, bu 3 maçın tamamında puan alamamıştı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış, Osimhen

