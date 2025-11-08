Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 11. haftada Kocaelispor deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı kırmızılılar, hafta içinde elde ettiği Ajax zaferini taçlandırmak ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk da kararını verdi. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...
Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılılar, ardından 9 deplasman maçının tamamını kazandı.
Bu süreçte 23 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü.
EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, 11 haftada 25 gol atarak ligin en golcü takımı oldu.
Takımda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer gol kaydetti. Galatasaray'ın bir golü ise rakip oyuncunun kendi kalesine geldi.
Sezon boyunca oynanan 11 maçta kalesinde sadece 5 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin "en az gol yiyen takımı" unvanını taşıyor. Galatasaray, bu süreçte 6 maçta kalesini gole kapattı.
OSIMHEN SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez ağları sarstı.
Nijeryalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodo/Glimt'e 2 ve Süper Lig'de Göztepe'ye 1 gol attı. Osimhen, bu süreçte yalnızca Trabzonspor maçında skor üretemedi.
SANE VE EREN DEPLASMANDA ETKİLİ OLDU
Galatasaray'ın formda isimleri Leroy Sane ve Eren Elmalı, Süper Lig'de deplasman maçlarında takımlarına toplam 6 gol kazandırdı.
Her iki futbolcu da deplasman karşılaşmalarında üçer kez gol sevinci yaşadı.