Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti

Bu süreçte 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu süreçte 23 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, 11 haftada 25 gol atarak ligin en golcü takımı oldu.

Takımda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer gol kaydetti.

Galatasaray'ın bir golü ise rakip oyuncunun kendi kalesine geldi.