Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı

BİZ NE KİM TUTARIZ NE DE GEÇMİŞTEKİ ACILARIN TEKRAR YAŞANMASINA İZİN VERİRİZ

Karabağ Zaferi büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Bu zaferi bir son olarak değil Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Barışın hakim olmasın Asya'dan Avrupa'ya hizmet edeceği kanaatindeyiz. Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu konuda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ʺ8 Kasım Zafer Günüʺ dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)