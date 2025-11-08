Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı

Başkan Erdoğan Karabağ zaferinin 5. yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
KARABAĞ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN
Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Zaferimiz kutlu olsun... Kalpleri vatan diye çarpan gazilerimizden Allah razı olsun. Destansı mücadele ile 30 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan silahlı kuvvetlerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum.
Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azberyacan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir.