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  • 01.08.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 00:38

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan 'de salgın uyarısı

'de rejim güçlerinin hava saldırılarına maruz kalan ve Hama'da yüz binlerce kişinin zor şartlarda yaşadığına dikkati çeken örgüt, salgın riskine karşı uyardı.

İdlib için kritik uyarı

Sınır Tanımayan Doktorlar () örgütü, 'de rejim güçlerinin hava saldırılarına maruz kalan ve Hama illerinde yüz binlerce kişinin ağır şartlarda yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekerek, birçok yerleşim yerinde salgın hastalık riskine karşı uyarılarda bulundu.

MSF bürosundan yapılan açıklamaya göre, son üç ayda Suriye'nin İdlib ve Hama illerine düzenlenen bombalı saldırılarda, 450 bin kişi sınırına kaçtı. Şiddeti daha da artan saldırılar nedeniyle temmuz, bu yılın en fazla ölüm ve yaralanma olayının yaşandığı ay oldu.

"SIK SIK HASTANELERİ BOŞALTIYORUZ"
MSF destekli bir hastane saldırılarda hasar görürken, hava bombardımanı nedeniyle bazı MSF destekli tesisler de defalarca hizmetine ara verdi.

Bölgedeki hastane yöneticilerinin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastalar, refakatçileri ve hastane çalışanları can derdinde. Uçaklar hastane üzerinde uçtukça, inanılmaz korkuyorlar, bazıları tesisi terk ediyor. Bir şey olur diye sık sık hastaneleri boşaltıyoruz. Bazı günler güvenli bölgelere gitmek zorunda kalıyoruz. İşimize ne kadar ara versek de acil servisi açık tutmak için çok çabalıyoruz. Bölgedeki bazı hastaneler on binlerce kişiye hizmet veriyor. Bir şey olduğunda insanlar için orada olmaktan başka seçeneğimiz yok."

"CİDDİ SALGIN RİSKİ VAR"
Suriye'de MSF operasyon koordinatörü Lorena Bilbao, şu an yüz binlerce kişinin zor koşullarda yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Bilbao, "Birçok yerleşim yeri aşırı kalabalık, altyapı yetersiz ve yaşam standartları hijyen gerekliliklerini karşılamıyor ve bunlar ciddi salgın hastalık riski oluşturuyor. İnsanlar temiz içme suyuna ulaşamazlarsa yakın zamanda dehidrasyon, ishal ve sudan bulaşan hastalıklarla karşılaşacağız ve bu halihazırda kritik olan durumu daha kötüleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.


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