Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
Hollanda futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Feyenoord karşısında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı ilk maçında avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında oynayacağı maçın rövanşında 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de rakibini ağırlayacak.
Mücadele 20:00'de başlayacak. Feyenoord karşısında turu geçmesi halinde Fenerbahçe adını play-off turuna yazdıracak.
PLAY-OFF KURASI ÇEKİLDİ
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.
Sarı-lacivertliler, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.