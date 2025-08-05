Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun

Fenerbahçe 'de Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor kadroda yer almadı.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Feyenoord maçı için kamp kadrosuna dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampında takımdan uzak kalan ve bu süreçte tedavi görüp bireysel çalışmalar yapan milli futbolcu tamamen iyileşti.

ESKİ YILDIZLAR RAKİP OLDU

Fenerbahçe - Feyenoord eşleşmesi birçok hikayeyi de beraberinde getirecek.

Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'ye rakip oluyor. Ayrıca Fenerbahçeli Szymanski de eski takımına karşı forma giyecek.

Daha önce iki takımın formasını giyen yıldız oyuncular arasında Pierre van Hoijdoonk ve Dirk Kuyt gibi isimler de bulunuyor.