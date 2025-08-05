Son Dakika
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı 81 ilde kaçak alkol operasyonu! 121 şüpheli yakalandı Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. İşte zorlu maç öncesi yaşanan son gelişmeler, bilinmesi gerekenler ve temsilcimizin muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi:
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Feyenoord karşısında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı ilk maçında avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında oynayacağı maçın rövanşında 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de rakibini ağırlayacak.

Mücadele 20:00'de başlayacak. Feyenoord karşısında turu geçmesi halinde Fenerbahçe adını play-off turuna yazdıracak.

PLAY-OFF KURASI ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Sarı-lacivertliler, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor kadroda yer almadı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Öte yandan sarı lacivertlilerde Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Feyenoord maçı için kamp kadrosuna dahil edildi.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampında takımdan uzak kalan ve bu süreçte tedavi görüp bireysel çalışmalar yapan milli futbolcu tamamen iyileşti.

ESKİ YILDIZLAR RAKİP OLDU

Fenerbahçe - Feyenoord eşleşmesi birçok hikayeyi de beraberinde getirecek.

Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'ye rakip oluyor. Ayrıca Fenerbahçeli Szymanski de eski takımına karşı forma giyecek.

Daha önce iki takımın formasını giyen yıldız oyuncular arasında Pierre van Hoijdoonk ve Dirk Kuyt gibi isimler de bulunuyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Oğuz Aydın, Jhon Duran.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terfi dosyaları karara bağlanacak! Komuta kademesinde değişiklik olacak mı?
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Borsa İstanbul
Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
Emlak Konut
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü
Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...
İngiltere'ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: "57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir"
Girişimciye 3 fırsat: Gençlere devlet desteklerinin kapıları açılıyor
Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı