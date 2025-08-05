Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir canlı sohbet skandal manzaralara sahne oldu. Sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu iddia edilen bir kadın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere katletme ve tecavüz etme çağrısı yaptı. "Ezel Filiz (ezelfiliz.33)" kullanıcı adlı kadın, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşların önce eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesi, daha sonra "beyinlerine sıkılması" gerektiğini söyledi.
"EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"
Ezel Filiz isimli kadın şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar. Anlamış anlamamış, bir faydası olmayacak yani.