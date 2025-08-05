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Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinde yapılan bir canlı sohbette  Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren vatandaşları öldürme ve tecavüz etme çağrısı yapıldı. Canlı sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu belirlenen “Ezel Filiz” kullanıcı adlı şahıs, “Yüzde 52’lik kesimin eşlerine, çocuklarına gözünün önünde tecavüz edip beynine sıkacaksın.” İfadelerini kullandı.

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Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir canlı sohbet skandal manzaralara sahne oldu. Sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu iddia edilen bir kadın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere katletme ve tecavüz etme çağrısı yaptı. "Ezel Filiz (ezelfiliz.33)" kullanıcı adlı kadın, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşların önce eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesi, daha sonra "beyinlerine sıkılması" gerektiğini söyledi.

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Canlı yayın (takvim foto arşiv)Canlı yayın (takvim foto arşiv)

"EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"

Ezel Filiz isimli kadın şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar. Anlamış anlamamış, bir faydası olmayacak yani.

Ezel Filiz kullanıcı isimli şahsın hesabı (takvim foto arşiv)Ezel Filiz kullanıcı isimli şahsın hesabı (takvim foto arşiv)

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Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı
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