Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir canlı sohbet skandal manzaralara sahne oldu. Sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu iddia edilen bir kadın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere katletme ve tecavüz etme çağrısı yaptı. "Ezel Filiz (ezelfiliz.33)" kullanıcı adlı kadın, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşların önce eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesi, daha sonra "beyinlerine sıkılması" gerektiğini söyledi.

TikTok’ta kan donduran tehdit