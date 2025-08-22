Fenerbahçe Edson Alvarez transferini duyurdu!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Meksikalı oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Meksikalı oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

