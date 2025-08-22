Fenerbahçe Edson Alvarez transferini duyurdu!

Edson Alvarez

ANLAŞMA ŞARTLARI



Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.



Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.



West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.