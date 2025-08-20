Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti

DIOGO COSTA PLANI Galatasaray'ın kaleci transferindeki hedefleri netleşiyor.



Florian Plettenberg'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Porto'nun file bekçisi Diogo Costa için yaptığı 20 milyon Euro + bonuslar içeren teklifin büyük ihtimalle reddedileceği öne sürüldü.





Galatasaray yönetimi, öncelikli olarak Manchester City'den Ederson transferini bitirmeye çalışıyor. Ancak bu girişim olumsuz sonuçlanırsa, tüm odak Diogo Costa'ya çevrilecek.





25 yaşındaki kalecinin gelişim potansiyelini yüksek gören Galatasaray, Porto'yu ikna edebilmek adına teklifini artırmaya hazır. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli eldiven için sarı-kırmızılıların önemli bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.



Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

İLKAY GÜNDOĞAN GÜNDEMİ Galatasaray, Victor Osimhen'in gelişi sonrası transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



İnce eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetimi tercihini en doğru oyunculardan yana kullanmaya çalışıyor.



