Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isim için devreye girdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon euro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin euro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon euro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

Kulüp yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

DIOGO COSTA PLANI

Galatasaray'ın kaleci transferindeki hedefleri netleşiyor.

Florian Plettenberg'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Porto'nun file bekçisi Diogo Costa için yaptığı 20 milyon Euro + bonuslar içeren teklifin büyük ihtimalle reddedileceği öne sürüldü.

Galatasaray yönetimi, öncelikli olarak Manchester City'den Ederson transferini bitirmeye çalışıyor.

Ancak bu girişim olumsuz sonuçlanırsa, tüm odak Diogo Costa'ya çevrilecek.

25 yaşındaki kalecinin gelişim potansiyelini yüksek gören Galatasaray, Porto'yu ikna edebilmek adına teklifini artırmaya hazır. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli eldiven için sarı-kırmızılıların önemli bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.

Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

İLKAY GÜNDOĞAN GÜNDEMİ

Galatasaray, Victor Osimhen'in gelişi sonrası transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İnce eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetimi tercihini en doğru oyunculardan yana kullanmaya çalışıyor.

Galatasaray ile daha önce adı geçen İlkay Gündoğan, tekrar sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Sarı kırmızılıların önerdiği maaş ve sözleşme ortaya çıktı.

Daha önce hem yaşından dolayı hem de orta sahaya takviye planlanmaması nedeniyle İlkay'ı düşünmediği belirtilen sarı-kırmızılılarda, tecrübeli futbolcunun ismi şimdilerde konuşulmaya başlandı.

Aslan'ın, 34 yaşındaki futbolcuya, "Uygun şartları oluşursa kadromuzda görmek isteriz" mesajı verdiği ve kulübü Manchester City ile konuşmasını istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın, İlkay'ın Manchester City'den bonservissiz çıkıp 4.5 milyon Euroya oynamayı kabul etmesi durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.

İlkay Gündoğan için uygun şartların oluşması durumuna bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam iki senelik bir kontrat yapılacağı aktarıldı.

İlkay Gündoğan'ın, Alman Milli Takımı'nda oynamasına rağmen, tercihini 15 Haziran 2015'ten önce yaptığı için Türkiye'de yerli statüsünde sayılabileceği belirtildi.

AKANJI İÇİN İLK TEKLİF

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig devi Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar İsviçreli savunmacı için 15 milyon sterlin değerinde sözlü bir teklif iletti. Ancak Manchester City, Akanji için 18 milyon sterlin talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akanji'nin menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon City formasıyla önemli maçlarda görev almış ve Pep Guardiola'nın rotasyonunda yer bulmuştu.

SINGO'YA ORKUN TARİFESİ

Stoper ve sağ bek oynayabildiği için savunma listesinde ilk sıraya yazılan Wilfried Singo için mesai harcanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un alınmasını özellikle istediği Fildişi Sahilli oyuncuya Monaco 30 milyon Euro değer biçiyor.

Bu rakamı bu sezon ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın Benfica'dan aldığı Orkun Kökçü transferinde izlediği stratejiyi uygulamaya karar verdi.

Zorunlu satın alma formülüyle masaya oturan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunduğu tecrübeli savunmacıya bir sene sonra 25 milyon Euro bonservis vermeye hazır.

24 yaşındaki Singo, milli takımdaki arkadaşlarından Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler almaya başladı.

BISSOUMA ÇALIMI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Yves Bissouma için Galatasaray'ın da devreye girdiği aktarıldı.

Sarı kırmızılılar, çift forvetli sistemde orta sahada Okan Buruk'un elini güçlendirecek olan Bissouma için araştırmalara başladı.

Malili orta saha, geçtiğimiz günlerde Tottenham'da kadro dışı bırakılmıştı.

