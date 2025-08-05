Trump’tan ilginç üçüncü dönem açıklaması: Muhtemelen aday olmayacağım ama olmak isterim

Trump, AFP

TRUMP'TAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

CNBC'ye özel röportaj veren Trump "Muhtemelen bir daha başkan adayı olmayacağım ama olmak isterim." şeklinde konuştu.

Trump yaptığı açıklamada ayrıca düşen enerji fiyatlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı durdurma baskısı yapabileceğini söyledi ve şöyle konuştu:

Enerji yeterince düşerse Putin insanları öldürmeyi bırakacak. Enerjiyi varil başına 10 dolar daha düşürürseniz başka seçeneği kalmayacak çünkü ekonomisi berbat.

3. DÖNEM İÇİN ADAY OLACAK MI?

Trump, mart ayında da NBC News kanalına konuşmuş ve 3. dönem başkanlık tartışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşmıştı.

Trump, bu konuda net konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizerken, bir dönem daha başkanlığa ise açık olduğunu net sözlerle dile getirmişti.

ABD Başkanı Trump, Anayasa'nın 22. maddesi uyarınca 2 dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin bir dönem daha uzatılması ile ilgili soruya, "Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum." diye yanıt vermişti.

Trump, üçüncü bir dönem görev yapma konusunda bugüne kadarki en kapsamlı yorumlarından birini yaparken, "Şu an bugüne odaklandım. Çalışmayı seviyorum." ifadesini kullanmıştı.

Bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Bu konuda şaka yapmıyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken." değerlendirmesini yapmıştı.

Kendisine üçüncü bir dönem için aday olmasını sağlayacak planların sunulup sunulmadığı sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var." cevabını vermişti.