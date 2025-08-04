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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gaza basıldı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın eski kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek olan Kanarya, bir bomba daha patlatmak üzere. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından transfer kulisleri hareketlendi.

İtalyan temsilcisi Lazio, Sarı-Lacivertliler'in başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin durumunu sordu.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Maç sonrası Fenerbahçeli yetkililerle temasa geçen Lazio cephesi, Polonyalı yıldız için nabız yoklarken, kulüpten olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, "Szymanski'yi satmayı düşünmüyoruz" diyerek transfer teklifine kapıları kapattığı ifade edildi.

LAZIO VAZGEÇMEDİ

2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan ve kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Szymanski, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, Lazio'nun bu transferden vazgeçmediği ve Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

DJIKU RUSYA'DAN İSTENİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan isimlerden Alexander Djiku'ya Rusya'dan talip çıktı.

Spartak Moskova, Ganalı stoper Alexander Djiku için devreye girdi. Rus temsilcisi, yıldız futbolcunun yıllık 2 milyon euroyu bulan maaş talebini karşılamaya hazır olduğunu iletti.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetim ise 29 yaşındaki savunmacı için kapıyı 6 milyon eurodan açtı. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, anlaşma sağlanması durumunda Djiku'nun Fenerbahçe kariyerine son noktayı koyması bekleniyor.

YOLLAR AYRILABİLİR

2 sezon önce bedelsiz olarak transfer edilen Djiku'nun Spartak'a transferi halinde Fenerbahçe önemli bir gelir elde etmiş olacak. Mourinho'nun da transfere onay verdiği belirtiliyor.

MOURINHO'DAN EN-NESYRI KARARI

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılması beklenen oyuncular için gelen teklifler değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon 30 gole ulaşmasına rağmen performansı yeterli bulunmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan Faslı golcü için Jose Mourinho'nun takımda kalması yönünde karar kıldığı öğrenildi.

Portekizli teknik adam, Youssef En-Nesyri'nin güçlü bulduğu özelliklerinden yeni sezonda yararlanmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezonun yaz transfer döneminde Sevilla'dan takıma katılan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkıp 30 gol atarken 7 de asist yaptı.

Faslı golcü, sarı-lacivertliler için önemli bir skor katkısında bulunmasına rağmen taraftarlardan yoğun tepki alınca gelen tepkilere anlam veremediğini yakın çevresine anlatmıştı.

LIVAKOVIC'E İTALYA'DAN TALİP

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bazı isimlerde gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dominik Livakovic için Serie A'dan bir takımın ilgisi olduğu öğrenildi.

Fiorentina, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKMAMIŞLARDI

File bekçisi daha önce, menajerler aracılığıyla Milan, Olympiakos ve Sevilla'ya önerilmişti. Fakat üç takım da Livakovic'in transferine sıcak bakmamıştı.

DZEKO'DAN SONRA LIVAKOVIC

Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrsouna katan Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Dominik Livakovic'e talip oldu. İtalyan ekibinin Livakovic için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı aktarıldı.

KEREM BOMBASI

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu hamlesiyle büyük ses getirirken, milli futbolcunun transferinde sona gelindi. Öte yandan Galatasaray'ın gözü de Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Fenerbahçe, sol kanat için Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Başarılı isim için Benfica'ya ise 25 milyon euro bonservis verilecek.

GALATASARAY'IN TRANSFERDEN ALACAĞI PAY

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.

BENFICA'DAN BİR İSİM DAHA!

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Gianluigi Longari'nin haberine göre Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino ile de ilgileniyor.

30 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz ekibinin oyuncu için bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu öğrenildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Angola asıllı Portekizli futbolcu Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asisti bulunan Florentino'nun 22 milyon Euro değeri bulunuyor.

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