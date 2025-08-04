Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek

LAZIO VAZGEÇMEDİ



2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan ve kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Szymanski, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



Öte yandan, Lazio'nun bu transferden vazgeçmediği ve Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.