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ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!

Bazı basın yayın organlarından yer alan, "ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir veri sızıntısı ve dış müdahale olmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Bu nedenle, ÖSYM’ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir." denildi.

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ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!

Bazı basın yayın organlarından yer alan, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

SIZINTI YOK
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır." denildi.

ÖSYM sınav merkezi (AA)ÖSYM sınav merkezi (AA)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" yönündeki iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

ÖSYM Başkanlığına ait sistemler, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır.

DMM açıklaması (Sosyal medya)DMM açıklaması (Sosyal medya)

Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.

Sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler!

Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır.

Sınav (AA)Sınav (AA)

Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir.

Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmî açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir.

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ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
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