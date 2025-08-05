ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!

Bazı basın yayın organlarından yer alan, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



SIZINTI YOK

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır." denildi.

ÖSYM sınav merkezi (AA) Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı basın yayın organlarında yer alan "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" yönündeki iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. ÖSYM Başkanlığına ait sistemler, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır.