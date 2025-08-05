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Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gizli kızı” olduğu iddia edilen Elizaveta Krivonogikh sosyal medyada yeniden ortaya çıktı. Rus muhalif Aleksey Navalniy’nin ifşa ettiği ve Ukrayna Savaşı’nın ardından birden ortadan kaybolan Krivonogikh, bir anda yeniden ortaya çıktı ve Putin’i hedef aldı.

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Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gizli kızı" olduğunu iddia eden Elizaveta Krivonogikh ABD-Rusya krizinin ortasında yeniden ortaya çıktı ve "babasını" hedef aldı.

Elizaveta Krivonogikh, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırElizaveta Krivonogikh, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

"PUTİN'İN GİZLİ KIZI" ORTAYA ÇIKTI

Putin'in en küçük kızı olduğu düşünülen, Paris'te yaşayan 22 yaşındaki sanat okulu mezunu Elizaveta Krivonogikh, Instagram'da yaptığı paylaşımlarını artırdı ve Telegram'daki özel hesabından açıklamalara başladı.

ADINI ANMADI "HAYATIMI MAHVEDEN KİŞİ" DEDİ

Batı basınında yer alan haberlere göre Krivonogikh paylaşımında "Yüzümü tekrar dünyaya gösterebilmek çok özgürleştirici. Bu bana kim olduğumu ve hayatımı mahvedenin kim olduğunu hatırlatıyor" diye yazdı.

Telegram'da "Luiza'nın Sanatı" adını kullanan sanatçı Luiza Rozova takma adlı eserine gönderme yapıyor.

Elizaveta Krivonogikh, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırElizaveta Krivonogikh, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

HİZMETÇİSİ İLE İLİŞKİSİNDEN OLDUĞU İDDİASI

Krivonogikh, her iki paylaşımında da Putin'in adını açıkça zikretmedi ancak gerçek ebeveynliğiyle ilgili popüler teorileri de hiçbir zaman çürütmedi. İddiaya göre genç sanatçı, Putin ile o dönem başkanın hizmetçisi olan Svetlana arasında yaşanan şüpheli bir ilişkinin ardından 2003 yılında dünyaya geldi.

Navalniy, Takvim Fotoğraf ArşiviNavalniy, Takvim Fotoğraf Arşivi

"VLADİMİROVNA"

Gündeme damga vuran bu haber Rus medya kuruluşu Proekt'in 2020 yılında Putin'e olan "olağanüstü benzerliğini" gerekçe göstererek yaptığı bir araştırmanın ardından ilk kez ortaya çıkmıştı. Doğum belgesinde Putin ismi yer almasa da "Vladimirovna" ibaresi "Vladimir'in kızı" anlamına geliyordu.

2024 yılında öldürülen gazeteci ve Rus muhalefet lideri Aleksey Navaliy, 2021'de Krivonogikh'in Instagram hesabını ifşa ederek onun lüks hayatını ve ailesinin şaşırtıcı servetini gözler önüne serdi. Birçok kişi bunu Putin ile bağlantılarına bağladı.

Putin, DHAPutin, DHA

GEÇMİŞTE YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Krivonogikh başlangıçta spot ışıklarının altında yaşamayı tercih ederken Ukrayna Savaşı'nın ardından Instagram hesabının aniden kapatmış ve geri çekilmişti. Daha sonra geri dönse de ilk başta daha içine kapanıktı ve birçok fotoğrafta yüzünü gizliyordu.

Krivonogikh şimdi yeniden fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

UKRAYNA'YI DESTEKLEDİ PUTİN'İ HEDEF ALDI

Krivonogikh, daha önce Gucci markalı, müstehcen zenginliklerle dolu yaşam tarzını kınadı ve savaş karşıtı eserlere odaklanan Paris'teki bir sanat galerisinde çalışırken "babasının" Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı açıkça konuştu.

Putin'in gizli kızı o zamandan beri Gucci markalı ürünlerle donatılmış müstehcen zenginlik içindeki eski yaşam tarzını kınamış ve Paris'te savaş karşıtı eserlere özel bir sanat galerisinde çalışırken "babasının" Ukrayna'ya yönelik saldırılarını açıkça eleştirmiştir.

Putin'in ayrıca eski jimnastikçi ve Olimpiyat altın madalyalı Alina Kabaeva ile 10 ve 6 yaşında iki gizli oğlu olduğu da iddia ediliyor.

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