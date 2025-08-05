Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı

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"VLADİMİROVNA"

Gündeme damga vuran bu haber Rus medya kuruluşu Proekt'in 2020 yılında Putin'e olan "olağanüstü benzerliğini" gerekçe göstererek yaptığı bir araştırmanın ardından ilk kez ortaya çıkmıştı. Doğum belgesinde Putin ismi yer almasa da "Vladimirovna" ibaresi "Vladimir'in kızı" anlamına geliyordu.

2024 yılında öldürülen gazeteci ve Rus muhalefet lideri Aleksey Navaliy, 2021'de Krivonogikh'in Instagram hesabını ifşa ederek onun lüks hayatını ve ailesinin şaşırtıcı servetini gözler önüne serdi. Birçok kişi bunu Putin ile bağlantılarına bağladı.