Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gizli kızı" olduğunu iddia eden Elizaveta Krivonogikh ABD-Rusya krizinin ortasında yeniden ortaya çıktı ve "babasını" hedef aldı.
"PUTİN'İN GİZLİ KIZI" ORTAYA ÇIKTI
Putin'in en küçük kızı olduğu düşünülen, Paris'te yaşayan 22 yaşındaki sanat okulu mezunu Elizaveta Krivonogikh, Instagram'da yaptığı paylaşımlarını artırdı ve Telegram'daki özel hesabından açıklamalara başladı.
ADINI ANMADI "HAYATIMI MAHVEDEN KİŞİ" DEDİ
Batı basınında yer alan haberlere göre Krivonogikh paylaşımında "Yüzümü tekrar dünyaya gösterebilmek çok özgürleştirici. Bu bana kim olduğumu ve hayatımı mahvedenin kim olduğunu hatırlatıyor" diye yazdı.
Telegram'da "Luiza'nın Sanatı" adını kullanan sanatçı Luiza Rozova takma adlı eserine gönderme yapıyor.
HİZMETÇİSİ İLE İLİŞKİSİNDEN OLDUĞU İDDİASI
Krivonogikh, her iki paylaşımında da Putin'in adını açıkça zikretmedi ancak gerçek ebeveynliğiyle ilgili popüler teorileri de hiçbir zaman çürütmedi. İddiaya göre genç sanatçı, Putin ile o dönem başkanın hizmetçisi olan Svetlana arasında yaşanan şüpheli bir ilişkinin ardından 2003 yılında dünyaya geldi.