Son dakika: Balıkesir'de artçılar sürüyor! Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor. Saat 15.21'de yerin 5.5 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Sındırgı'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1 kişinin hayatına mal olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da saat 15.21'de 4.3 büyüklğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.
Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları (Arşiv)Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları (Arşiv)

Deprem Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi.


AFAD DETAYLARI DUYURDU

AFAD depremin detaylarını duyurdu:

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-22

Saat:15:21:40 TSİ

Enlem:39.25056 N

Boylam:28.20278 E

Derinlik:5.5 km

Balıkesir'de artçılar sürüyorBalıkesir'de artçılar sürüyor


SON DEPREMLER LİSTESİ

22-08-2025 15:21:40 39.2506 28.2028 5.5 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir) 674570
22-08-2025 15:14:32 39.1683 28.1889 5.82 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 674577
22-08-2025 15:13:41 39.1847 28.1864 10.46 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 674575
22-08-2025 15:08:04 39.1644 28.0603 7 ML 0.9 Akhisar (Manisa) 674574
22-08-2025 15:04:03 39.1772 28.1542 5.67 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 674573
22-08-2025 15:02:39 39.2444 28.0083 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 674572
22-08-2025 15:02:15 39.2011 28.0731 7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 674571


Balıkesir Sındırgıda peş peşe deprem! | SON DEPREMLERBalıkesir Sındırgıda peş peşe deprem! | SON DEPREMLER
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem! | SON DEPREMLER

