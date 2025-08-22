Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1 kişinin hayatına mal olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da saat 15.21'de 4.3 büyüklğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da saat 15.21'de 4.3 büyüklğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
AFAD DETAYLARI DUYURDU
AFAD depremin detaylarını duyurdu:
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
|22-08-2025 15:21:40
|39.2506
|28.2028
|5.5
|MW
|4.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|674570
|22-08-2025 15:14:32
|39.1683
|28.1889
|5.82
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|674577
|22-08-2025 15:13:41
|39.1847
|28.1864
|10.46
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|674575
|22-08-2025 15:08:04
|39.1644
|28.0603
|7
|ML
|0.9
|Akhisar (Manisa)
|674574
|22-08-2025 15:04:03
|39.1772
|28.1542
|5.67
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|674573
|22-08-2025 15:02:39
|39.2444
|28.0083
|7
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|674572
|22-08-2025 15:02:15
|39.2011
|28.0731
|7
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|674571