PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlayacak olan, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu yaz boyunca sürecek olan çalışmalarına başladı.



Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

Numan Kurtulmuş: Tarihi bir dönüm noktasındayız

KOMİSYONUN ADI BELLİ OLDU



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonunun açılış konuşmasını yaptı. Komisyonun adı Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.



Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil, milletin iradesini temsil ediyor. Komisyonumuz on yıllardır milletimizin enerjisini tüketen ve kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır.









"ASLİ MESELEMİZ, KARDEŞLİĞİN TEMİNATIDIR"



Süreçteki asli meselenin; vicdan ve adaletle hareket etmenin teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada asli meselemiz hiç şüphesiz yeniden anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Meclis'in halkı sesi olması yanında toplumsal barışın sağlayıcısı kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma idaresidir. Siyasi hesaplarla, dar tanımlarla ve kalıplarla değil, cesaretle, vicdanla ve adaletle hareket etmenin adıdır. Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susdurulmasıyla başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil, doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir.



Terör eylemlerinin ülkemize yaşattığı bütün karanlık yıllar her bir yurttaşımızın ortak kaybıdır, ortak acısıdır.





"ORTAK ACILARIMIZI ORTAK UMUDA ÇEVİRMEK İÇİN BURADAYIZ"



İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

"TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ COĞRAFYAMIZIN ASLİ KODUDUR"



Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.





Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Şahit olduğumuz silah bırakma süreci pazarlık süreci asla değildir. Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir."