Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı

GALATASARAY'IN BONSERVİS TAVRI Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncu için belirlediği 50 milyon euro bonservis bedelinden geri adım atmadı. İki görüşmeden de sonuç çıkmadı ve transfer şimdilik askıya alındı.

SÖZLEŞME VE MAAŞ İYİLEŞTİRMESİ Geçtiğimiz sezon Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun ücretini 2.5 milyon euro kazanan Sallai ile eşitlemişti. Sabah'ın haberine göre, satılmazsa maaşında bir kez daha iyileştirme yapılacak.

OKAN BURUK'TAN DESTEK Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer sürecine ilişkin, "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona her zaman teklif var ama başkan ve yönetim en doğru kararı verecek" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi planlamasını da Barış üzerine kuruyor.

SON İKİ İDMANA ÇIKMADI Milli futbolcunun son iki gündür antrenmanlara katılmadığı öğrenildi. Barış Alper'in hasta olduğu, bu nedenle idmanlarda yer almadığı belirtildi.