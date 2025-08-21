PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı

Trendyol Süper Lig'e Gaziantep FK ve Karagümrük galibiyetleriyle başlayarak 6 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 2 Eylül'e kadar kadrosunu güçlendirerek sezonun planlamasını tamamlamak amacında. Kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in ardından yeni dünya yıldızlarını renklerine bağlamak amacında. Bunun için de dört koldan mesai devam ediyor. Gündemin en üst sıralarında Süper Lig'i sallayacak isimler var.

BURUK BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş'a Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor talip oldu. Sarı-kırmızılarda oynama şansı çok zor olan genç sol bekin Diyarbakır temsilcisinin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

SUUDİLERDEN ASTRONOMİK TEKLİF

Sezona etkili bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan takımlarının da dikkatini çekti. Neom, milli futbolcuya yıllık 10 milyon euroyu bulan astronomik bir teklif sundu.

GALATASARAY'IN BONSERVİS TAVRI

Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncu için belirlediği 50 milyon euro bonservis bedelinden geri adım atmadı. İki görüşmeden de sonuç çıkmadı ve transfer şimdilik askıya alındı.

SÖZLEŞME VE MAAŞ İYİLEŞTİRMESİ

Geçtiğimiz sezon Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun ücretini 2.5 milyon euro kazanan Sallai ile eşitlemişti. Sabah'ın haberine göre, satılmazsa maaşında bir kez daha iyileştirme yapılacak.

OKAN BURUK'TAN DESTEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer sürecine ilişkin, "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona her zaman teklif var ama başkan ve yönetim en doğru kararı verecek" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi planlamasını da Barış üzerine kuruyor.

SON İKİ İDMANA ÇIKMADI

Milli futbolcunun son iki gündür antrenmanlara katılmadığı öğrenildi. Barış Alper'in hasta olduğu, bu nedenle idmanlarda yer almadığı belirtildi.

EDERSON ISRARI SÜRÜYOR

Transferde hız kesmeyen Galatasaray, kaleci takviyesi konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Ederson için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà'nın haberine göre Galatasaray'ın Ederson için İngiliz ekibine yaptığı ilk teklif reddedildi. Cim Bom, 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerdi ancak Manchester City bu rakamı k

KİŞİSEL ŞARTLAR TAMAM

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Galatasaray'ın Ederson ile tüm kişisel şartlarda anlaşmaya varmış olması. Brezilyalı file bekçisi, kulüplerin anlaşmasının ardından İstanbul'a gelmeye hazır.

YENİ TEKLİF MASADA

Sarı-kırmızılıların, Manchester City'yi ikna edebilmek için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı kaydedildi. Yönetim, kaleci transferini Şampiyonlar Ligi öncesinde bitirmek istiyor.

ALTERNATİF COSTA

Yeni sezon için transferde büyük oynayan Galatasaray, kaleci hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Porto'nun yıldız file bekçisi Diogo Costa için resmi teklifini sundu.

GALATASARAY'IN 20 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ

Manchester City'den Ederson'u transfer listesine alan Galatasaray, alternatif olarak Porto'nun başarılı kalecisi Diogo Costa'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Portekiz ekibine 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

PORTO REDDEDECEK

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Porto, Galatasaray'ın bu teklifine olumlu yaklaşmayacak. Haberde, Portekiz temsilcisinin teklifi reddetmeye hazırlandığı aktarıldı.

EDERS0N OLMAZSA COSTA'YA ODAKLANILACAK

Galatasaray'ın önceliği Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson. Ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-kırmızılılar tüm odağını Diogo Costa'ya çevirecek ve teklifini artırmaya hazır olacak.

COSTA'NIN PERFORMANSI

25 yaşındaki Portekizli kaleci, Porto ile 2027 yılına kadar sözleşme altında. Geride kalan sezonda 43 resmi maçta forma giyen Costa, 45 gol yerken 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

ORTA SAHAYA RABIOT

Yeni sezon öncesi transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, orta saha için düğmeye bastı. Victor Osimhen ve Leroy Sané'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bu kez Marsilya'da kadro dışı kalan Adrien Rabiot için harekete geçti.

CİMBOM DEVREDE

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Marsilya yönetimi 30 yaşındaki orta saha ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın, Fransız yıldız için devreye girdiği aktarıldı.

DEV RAKİPLER VAR

Galatasaray'ın yanı sıra Serie A devleri Inter, Milan ve Juventus'un da Adrien Rabiot ile ilgilendiği belirtildi. Fransız futbolcunun transferinde büyük bir yarış yaşanması bekleniyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Haberde, Marsilya'nın Rabiot için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların ise bu transferde şartları zorlamaya hazır olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Marsilya ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adrien Rabiot, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 31 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli orta saha, oyun kurma becerisi, mücadele gücü ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.

HAKAN DEFTERİ KAPANMADI

Galatasaray'da transfer gündemi hareketli. Victor Osimhen ve Leroy Sané hamleleriyle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha için yıldız bir isme yöneldi. Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetimin bu transfer için özel bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

ORTA SAHA İÇİN HAREKETLİLİK

Savunma ve kaleci transferinde son aşamaya gelen Galatasaray, bu takviyelerin ardından gözünü orta sahaya çevirecek. Bir süredir İlkay Gündoğan ile temaslarını sürdüren yönetim, istediği seviyeye ulaşamayınca rotasını yeniden Hakan Çalhanoğlu'na kırdı.

15 MİLYON EURO AYRILDI

Osimhen transferi sonrası finansal dengelerini yeniden düzenleyen sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak oyunculardan elde edilecek bonservis gelirini de hesaba kattı. Yönetim, Hakan transferi için 15 milyon Euro'luk özel bir bütçe ayırdı. Inter'e zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi sunulacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TERCİHİ

Daha önce transfer görüşmeleri nedeniyle Inter yönetimiyle arası açılan milli yıldızın, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Hakan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek için istekli olması da yönetimin en büyük kozu olacak.

INTER'İN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın teklifini değerlendirmesi beklenen Inter'in, 15 milyon Euro seviyesindeki bu öneriye onay vermesi halinde resmi adımların kısa süre içinde atılması planlanıyor.

STOPERE SINGO VEYA AKANJI

Sarı kırmızılılar, stoper mevkisine de takviye yapacak. Wilfried Singo ve Manuel Akanji listenin en tepesinde yer alıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından bu iki isimden biri parçalı formayı giyebilir.

