Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı

Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in ardından yeni dünya yıldızlarını renklerine bağlamak amacında. Bunun için de dört koldan mesai devam ediyor. Gündemin en üst sıralarında Süper Lig'i sallayacak isimler var.
BURUK BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş'a Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor talip oldu. Sarı-kırmızılarda oynama şansı çok zor olan genç sol bekin Diyarbakır temsilcisinin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
SUUDİLERDEN ASTRONOMİK TEKLİF
Sezona etkili bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan takımlarının da dikkatini çekti. Neom, milli futbolcuya yıllık 10 milyon euroyu bulan astronomik bir teklif sundu.