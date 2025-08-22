Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına " Terörsüz Türkiye " hedefine ilişkin gönderdiği mektup ailelere ulaştırılıyor. Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek 'in ailesine mektup gönderdi. Mektubunda Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Erdoğan "Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır atılmayacaktır." dedi.







Başkan Erdoğan'ın aileye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her bir karışı, şehit ve gazilerimizin kanları ile yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezan-ı Muhammed'iler huşu ile yankılanıyor, ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa bundaki en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizindir.

Onların emanetlerine sahip çıkmak hiç şüphesiz devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsü ile en etkin şekilde mücadele ettik; bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik, binlerce kardeşimiz gazilik ile müşerref oldu.

Şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttığı mukaddes değerlere leke sürmedik. Şimdi ise milletimiz ile birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyor, ülkemizi bu yarım asırlık musibetten ebediyen kurtaracak terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hasreten rica istirham ve rica ediyorum; bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, tavize, müzakereye, gizli girişimlere yer verilmemiştir bunan sonra da verilmeyecektir.

Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye'nin ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yeni bir sayfa açılacak, bin yıllık kardeşlimiz yepyeni bir meyhaleye ulaşacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sonsuza kadar söküp atılacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın mübarek ellerinden öpüyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın özlerinden öpüyorum. Sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum.