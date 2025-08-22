PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İnan Güney'in yolsuzluktan tutuklanması sonrası Beyoğlu'nda sandık kuruldu! Başkan vekili seçiliyor

CHP'li İnan Güney'in İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için sandık kuruldu. AK Parti grubu Süleyman Baba'yı CHP grubu ise Sefer Karaahmetoğlu'nu aday olarak belirledi. Oy verme işlemi başladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının 9. dalgasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'le beraber 17 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2025'te CHP'li İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.


Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında "'Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklandı." denilirken "Anayasanın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı, Güney'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı" ifadelerine yer verildi.

SANDIK KURULDU

Buna müteakip Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekilinin seçimi için sandık kuruldu.

CHP grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu olarak belirlendi. AK Parti grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili adayı ise, Süleyman Baba oldu.

Saat 15.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

