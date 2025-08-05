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Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kim bu kırmızı şapkalı hain? Her yerde aranıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi, yangını fark eden bir kadın sayesinde hızlıca harekete geçildi. Polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu düşünülen kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kim bu kırmızı şapkalı hain? Her yerde aranıyor

Ayasofya Camii'ne giren bir şahıs, yatsı namazı sonrası Ayasofya'yı kundaklamaya çalıştı.

Kırmızı şapkalı şahıs, rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi.



YANGINI CEMAAT FARK ETTİ

Yangını fark eden bir kadın imama haber verdi, cemaatten biri de yanan halıyı kaldırarak müdahale etti.

KIRMIZI ŞAPKALI HAİN HER YERDE ARANIYOR?

Güvenlik kameralarına takılan kişinin kırmızı şapka, siyah gömlek ve şort giymesi dikkat çekerken, şüphelinin yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Polis ekipleri, görüntüleri kare kare inceleyerek kimlik tespiti ve yakalama çalışmasını sürdürüyor.




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