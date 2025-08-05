Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kim bu kırmızı şapkalı hain? Her yerde aranıyor

Ayasofya Camii 'ne giren bir şahıs, yatsı namazı sonrası Ayasofya 'yı kundaklamaya çalıştı. Kırmızı şapkalı şahıs, rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi.





YANGINI CEMAAT FARK ETTİ



Yangını fark eden bir kadın imama haber verdi, cemaatten biri de yanan halıyı kaldırarak müdahale etti.