Türkiye günlerdir "sahtecilik" çetesinin karıştığı skandalları konuşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler!
"ONLAR MANİPÜLASYONA BAŞLADI"
CHP ve yandaşı medya ise sahtecilik şebekesinin üzerine giden kurumları hedef alarak manipülasyona başladı.
YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV isimli programda Timur Soykan, sahtecilik çetesi üyelerinden Mıhyeddin Yakışır'ı işaret ederek "Torbacı, narkotik başkomiseri oldu." iddiasında bulundu.
Soykan'ın şüpheli Mıhyeddin Yakışır'ın bir başkomiserin kimlik ve e-imza dosyasına kendi fotoğrafını ekleyip yaptığı sahtekarlığı bu şekilde servis etmesiyle birlikte "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" iddiaları öne sürüldü.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEĞİ AÇIKLADI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan "başkomiserin e-imzasıyla uyuşturucu sistemine girildiği" şeklindeki haberlere ilişkin, e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında, "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli yorum ile haberler yer aldığı belirtildi.
EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-imza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi.