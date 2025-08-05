PODCAST CANLI YAYIN

"Onlar"ın "Torbacı" manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ile sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla hapis talebiyle iddianame düzenledi. CHP yandaşı isimler ise devlet kurumlarını hedef alarak soruşturma üzerinden dezenformasyona başladı. YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV isimli programda Timur Soykan büyük bir manipülasyona imza attı. Sahtecilik çetesi üyelerinden Mıhyeddin Yakışır'ı işaret ederek, "Bir torbacı, narkotik başkomiseri oldu." iddiasında bulundu. Yakışır üzerinden e-imza ile işlemler yapıldığı öne sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü ise gerçekleri sıralayarak e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Onlar"ın "Torbacı" manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı

Türkiye günlerdir "sahtecilik" çetesinin karıştığı skandalları konuşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler!

"ONLAR MANİPÜLASYONA BAŞLADI"
CHP ve yandaşı medya ise sahtecilik şebekesinin üzerine giden kurumları hedef alarak manipülasyona başladı.

Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl SOMElendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştıSahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl SOMElendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı

YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV isimli programda Timur Soykan, sahtecilik çetesi üyelerinden Mıhyeddin Yakışır'ı işaret ederek "Torbacı, narkotik başkomiseri oldu." iddiasında bulundu.

Soykan'ın şüpheli Mıhyeddin Yakışır'ın bir başkomiserin kimlik ve e-imza dosyasına kendi fotoğrafını ekleyip yaptığı sahtekarlığı bu şekilde servis etmesiyle birlikte "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" iddiaları öne sürüldü.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEĞİ AÇIKLADI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan "başkomiserin e-imzasıyla uyuşturucu sistemine girildiği" şeklindeki haberlere ilişkin, e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında, "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli yorum ile haberler yer aldığı belirtildi.

EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-imza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi.

Kurum tarafından üretilen bu e-imzanın, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Narkotik sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ile kapalı ağ üzerinden erişim sağlandığı ifade edildi.

Sistemin, dış bağlantıya kapalı olduğu ve narkotik sistemlerine e-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir. Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayetçi olunmuştur. Öte yandan adli kontrol kararları ile ilgili iş ve işlemler de adli makamlarca yapılmakta, emniyet personelinin böyle bir yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır."

Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktıSahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
Borsa İstanbul
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
Emlak Konut
TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
"Onlar"ın "Torbacı" manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı
Trump’tan ilginç üçüncü dönem açıklaması: Muhtemelen aday olmayacağım ama olmak isterim
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı
Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor!
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü