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Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı

Kamu kurumlarında görevli yöneticilerin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diplomalar ve sürücü belgeleri düzenleyen 134 şüpheli hakkında dava açıldı. Soruşturma kapsamında, 57 kişinin isminin yer aldığı liste ortaya çıktı.

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Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı

Kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında açılan sahte diploma davasında yeni gelişmeler yaşandı.

Elektronik imza sahteciliğinde 57 isim gün yüzüne çıktı (AA)Elektronik imza sahteciliğinde 57 isim gün yüzüne çıktı (AA)

İKİNCİ İDDİANAMEYLE YENİ ŞÜPHELİLER
Mayıs ayında açılan dava kapsamında, temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle dosyaya 65 yeni şüpheli daha dahil edildi.

Elektronik imza sahteciliğinde 57 isim gün yüzüne çıktı (Takvim.com.tr)Elektronik imza sahteciliğinde 57 isim gün yüzüne çıktı (Takvim.com.tr)

LİSTE ORTAYA ÇIKTI
İddianamede, Atatürk Üniversitesi'nden 18, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 15, Ege Üniversitesi'nden 13, Mersin Üniversitesi'nden 5 ve İnönü Üniversitesi'nden 2 olmak üzere toplam 57 kişinin ismi yer aldı.

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