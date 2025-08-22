Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler 6 numara için Edson Alvarez ismini noktalarken, kanat takviyesine yoğunlaştı. İşte Kanarya'da gündeme gelen son isim ve detaylar...

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Edson Alvarez için 22 milyon Euro satın alma opsiyonu sözleşmeye eklendi. Kiralama bedeli olarak Londra ekibine 2 milyon Euro ödeme yapacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.



Meksikalı oyuncu, Borussia Dortmund, Inter, Ajax ve Monaco'nun ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi.

ASENSIO İÇİN KRİTİK SÜRE

Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio, 1 Eylül'e kadar yeni takımına transfer olabilir.

AS'ta yer alan habere göre, Marco Asensio, transferi için 10 gün kritik gün geçirecek.

Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği İspanyol futbolcu ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor.

Marco Asensio, şu ana kadar önemli teklifler aldı ancak bu teklifler, Paris Saint-Germain'i tatmin etmedi.

Marco Asensio'nun Avrupa transfer piyasasında hala önemli bir isim olduğuna inanan Paris Saint-Germain, 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz bırakmak istemiyor.

Paris Saint-Germain, Asensio için bonservis veya zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Marco Asensio'yu, transfer döneminin biteceği eylül ayına kadar kritik bir süreç bekliyor.

Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği isimleri eylül ayına kadar takımda tutmak istemiyor.

Fransız temsilcisi, bu nedenle Asensio için transfer döneminin sonunda isteklerinde değişikliğe gidebilir.

Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

BENFICA'DAN KEREM KARARI

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için önemli bir gelişme gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi ve milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcu için Benfica'ya son olarak 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus teklif etmişti.

Öte yandan O'Jogo'da yer alan habere göre, Benfica, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife sıcak baktı.

Ancak Fenerbahçe'nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması nedeniyle görüşmeler durdu.

Benfica'nın taleplerinin yerine getirilmesinin ardından görüşmeler yeniden başlayabilir.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in, Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PORTEKİZ'DEN CATOMO İDDİASI

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'yla yapılan görüşmelerde durma noktasına gelen Fenerbahçe hakkında Portekiz basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde, B planındaki Sporting CP'li Geny Catamo'nun ana seçenek olacağını öne sürdü.

Haberde, Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'ye Kerem'den daha yakın olduğu belirtildi.

Lizbon ekibinin altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Geny Catamo için Fenerbahçe'nin henüz herhangi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

2023 yılında gösterdiği performans sayesinde A takıma yükselen Catamo'nun, Sporting ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

