Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
Edson Alvarez için 22 milyon Euro satın alma opsiyonu sözleşmeye eklendi. Kiralama bedeli olarak Londra ekibine 2 milyon Euro ödeme yapacak.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.
Meksikalı oyuncu, Borussia Dortmund, Inter, Ajax ve Monaco'nun ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.
Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi.