Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Lizbon ekibinin altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Geny Catamo için Fenerbahçe'nin henüz herhangi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.



2023 yılında gösterdiği performans sayesinde A takıma yükselen Catamo'nun, Sporting ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.