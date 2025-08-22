"Selahattin Yılmaz" soruşturması: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir Bilindiği üzere Murat Özdemir , Ebru Gündeş 'in eşi. NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Selahattin Yılmaz (Takvim / Foto arşiv)



Şüphelilerden Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanmıştı.



Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de yer aldığı bazı şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri getirilmişti.



