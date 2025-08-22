PODCAST CANLI YAYIN

"Selahattin Yılmaz" soruşturması: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi iş insanı Murat Özdemir 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' operasyonu kapsamında Acarkent'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Özdemir savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Selahattin Yılmaz" soruşturması: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı

İş insanı Murat Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ebru Gündeş ve eşi Murat ÖzdemirEbru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

Bilindiği üzere Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in eşi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Selahattin Yılmaz (Takvim / Foto arşiv)Selahattin Yılmaz (Takvim / Foto arşiv)

Şüphelilerden Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanmıştı.

Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de yer aldığı bazı şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri getirilmişti.

Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyonda yeni detay! Ersan Diamond lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındıSelahattin Yılmaz suç örgütüne operasyonda yeni detay! Ersan Diamond lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındı
Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyonda yeni detay! "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındı

