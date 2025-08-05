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Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ile sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında, “resmi belgede sahtecilik” ve “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale” suçlarından 5 yıldan 50 yıla hapis talebiyle iddianame düzenledi. CHP ise BTK balta olmak üzere devlet kurumlarını hedef alarak soruşturmayı gölgelemeye çalıştı. Oysa soruşturmanın 9 Ağustos 2024’te Gazi Üniversitesi’nin Siber Olaylara Müdahale Ekibi’nin (SOME) Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yetkisiz işlemleri tespit ederek BTK’ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne (USOM) bildirmesiyle başladığı ortaya çıktı. Çetenin çökertilmesinde önemli bir rol de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait. Peki, MEB bu çeteyi nasıl fark etti ve neler yapıldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale" suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CHP YİNE ALGI PEŞİNDE
CHP ve güdümündeki medya, sosyal medya figürleri ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere devlet kurumlarını hedefe koyarak soruşturma üzerinden kirli bir algı operasyonu yürüttü.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: USOM VE SOME DEVREYE GİRDİ
Peki gerçek ne, sızma nasıl tespit edildi, BTK hangi kritik hamleyi yaptı? İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(BTK USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordineli şekilde yürüttüğü sürecin perde arkası...

Soruşturma, 9 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi'nin Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME), Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) yetkisiz işlemler tespit etmesiyle başladı.

SOME'nin durumu BTK'ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirmesiyle operasyonun fitili ateşlendi.

USOM'un hızlı müdahalesi, sahte e-imza çetesinin karanlık ağını gün yüzüne çıkardı

USOM'un Tespitleri:
ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Erişim için sahte e-imzalar kullanıldı.

Sahte e-imzaların Adana'daki bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) bayisinden alındığı ortaya çıktı.

Kimlik bilgileri doğru, ancak fotoğrafların sahte olduğu tespit edildi.

GERİYE DÖNÜK TARAMA TALEP EDİLDİ
USOM, bu bulguların ardından YÖK ve tüm üniversiteleri uyararak geriye dönük tarama ve vaka bildirimleri talep etti. Gelen bildirimler titizlikle incelendi ve yapılan işlemlerin tamamında sahtecilik izlerine rastlandı. USOM, yetkisiz erişimleri, sistemde yapılan değişiklikleri ve sahte diplomaları tek tek ortaya çıkardı

BTK'NIN HIZLI MÜDAHALESİ: SAHTE E-İMZALAR İPTAL EDİLDİ
BTK Başkanı ve iki yardımcısının adına sahte e-imzalar üretilmiş, bu imzalarla sistemlere erişim sağlanmaya çalışılmıştı. Ancak USOM'un dikkatli takibi sayesinde bu girişimler anında tespit edilerek engellendi. Sahte e-imzalar derhal iptal edildi ve BTK, tüm bilgi ve belgeleri 2024 yılı içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Başsavcılık, bu deliller ışığında 65 sanık hakkında iddianame düzenledi.

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BTK'DAN GÜVENLİK HAMLESİ
Soruşturma devam ederken, BTK güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak için harekete geçti.

14 Ocak 2025 tarihinde BTK Kurulu, e-imza ve e-sertifika (NES) başvurularında yeni güvenlik önlemleri aldı.

Artık başvurularda, vatandaşın adına kayıtlı tüm telefon numaralarına SMS gönderilmesi zorunlu hale getirildi.

Sertifikalar, SMS gönderiminden 6 saat sonra üretilebilecek şekilde düzenlendi. Bu karar, TÜBİTAK dahil ilgili kurumlara bildirildi.

MEB VE DİĞER BAKANLIKLAR KOORDİNELİ HAREKET ETTİ
Bu süreçte hedefe konan bir diğer kurum ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Ancak çetenin çökertilmesinde önemli bir rol de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait. Peki, MEB bu çeteyi nasıl fark etti ve neler yaptı?

MEB'in 5 Kasım 2024'te ehliyet sınav sonuçlarını kontrol eden yapay zeka uyarı sistemi, veri tabanındaki puanlarla sınav modülündeki puanlar arasında tutarsızlık tespit etti. Aynı gün yapılan incelemede, sahte e-imza kullanılarak sınav sonuçlarının değiştirilmeye çalışıldığı belirlendi.

ACİL ÖNLEMLER ALINDI
Sahte e-imzalar derhal iptal edildi.

91 adayın sınav puanları orijinal haline getirildi.

Log kayıtları ve IP adresleri incelenerek 7 Kasım 2024'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Çetenin çökertilmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli şekilde çalıştıÇetenin çökertilmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli şekilde çalıştı

4 BAKANLIK KOORDİNELİ ÇALIŞTI ÇETE ÇÖKERTİLDİ
MEB, BTK, YÖK gibi devlet kurumlarının sahte e-imza çetesi ile ilgili tespitleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı daha derin bir soruşturma yapmaya yönlendirdi.

Birkaç ay boyunca savcılık ve emniyet birimleri koordinasyonunda çetenin üyelerinin neler yaptıkları tek tek tespit edildi.

7 Ocak 2025'te de çeteye yönelik operasyonlar başlatıldı. 23 Mayıs 2025'te çete tüm yapılarıyla çökertildi. Çetenin çökertilmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(BTK-USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli şekilde çalışması çok etkili rol oynadı.

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