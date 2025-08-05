Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale" suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CHP YİNE ALGI PEŞİNDE

CHP ve güdümündeki medya, sosyal medya figürleri ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere devlet kurumlarını hedefe koyarak soruşturma üzerinden kirli bir algı operasyonu yürüttü.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: USOM VE SOME DEVREYE GİRDİ

Peki gerçek ne, sızma nasıl tespit edildi, BTK hangi kritik hamleyi yaptı? İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(BTK USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordineli şekilde yürüttüğü sürecin perde arkası...

Soruşturma, 9 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi'nin Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME), Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) yetkisiz işlemler tespit etmesiyle başladı.