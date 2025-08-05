Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi üreten 65 sanık hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale" suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
CHP YİNE ALGI PEŞİNDE
CHP ve güdümündeki medya, sosyal medya figürleri ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere devlet kurumlarını hedefe koyarak soruşturma üzerinden kirli bir algı operasyonu yürüttü.
OPERASYONUN PERDE ARKASI: USOM VE SOME DEVREYE GİRDİ
Peki gerçek ne, sızma nasıl tespit edildi, BTK hangi kritik hamleyi yaptı? İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(BTK USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordineli şekilde yürüttüğü sürecin perde arkası...
Soruşturma, 9 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi'nin Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME), Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) yetkisiz işlemler tespit etmesiyle başladı.
SOME'nin durumu BTK'ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirmesiyle operasyonun fitili ateşlendi.
USOM'un hızlı müdahalesi, sahte e-imza çetesinin karanlık ağını gün yüzüne çıkardı
USOM'un Tespitleri:
ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.
Erişim için sahte e-imzalar kullanıldı.
Sahte e-imzaların Adana'daki bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) bayisinden alındığı ortaya çıktı.
Kimlik bilgileri doğru, ancak fotoğrafların sahte olduğu tespit edildi.
GERİYE DÖNÜK TARAMA TALEP EDİLDİ
USOM, bu bulguların ardından YÖK ve tüm üniversiteleri uyararak geriye dönük tarama ve vaka bildirimleri talep etti. Gelen bildirimler titizlikle incelendi ve yapılan işlemlerin tamamında sahtecilik izlerine rastlandı. USOM, yetkisiz erişimleri, sistemde yapılan değişiklikleri ve sahte diplomaları tek tek ortaya çıkardı
BTK'NIN HIZLI MÜDAHALESİ: SAHTE E-İMZALAR İPTAL EDİLDİ
BTK Başkanı ve iki yardımcısının adına sahte e-imzalar üretilmiş, bu imzalarla sistemlere erişim sağlanmaya çalışılmıştı. Ancak USOM'un dikkatli takibi sayesinde bu girişimler anında tespit edilerek engellendi. Sahte e-imzalar derhal iptal edildi ve BTK, tüm bilgi ve belgeleri 2024 yılı içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Başsavcılık, bu deliller ışığında 65 sanık hakkında iddianame düzenledi.