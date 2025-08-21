Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"

İLKER YAĞCIOĞLU: BU OYUN YETMEYEBİLİR Jose Mourinho planlarını tamamen 2 maç üzerinden yapmış. Kadıköy'de savunma güvenliğini hiç ihmal etmeden oyunu 0-0'da tutalım atarsak atarız. Atamazsak da turu 2. maça taşırız düşüncesiydi. Bu yüzden ilk yarıda ofansif anlamda Szymanski'nin şutu ve En Nesyri'nin kafa vuruşu dışında rakip kaleyi hiç zorlayamadık. Buna karşın rakibe de doğru dürüst pozisyon vermedik.

İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde ve ağır tempoda geçti. 2. yarı biraz daha önde başladık. Rakibe müdahalelerde daha canlı ve daha doğru baskı yaptık. Ama yine pozisyon üretmekte zorlandık. Bu sistemde orta sahalar hücuma destek vermekte zorlandığı için Duran ve Nesyri yallnızları oynuyor ve etkisiz kalıyorlar. Rakibin 10 kişi kalması da oyunda fazla bir şey değiştirmedi. Duran-Talisça değişikliği doğruydu. Hocanın Mert'in yerine Oğuz'u alması da doğruydu. Talisca girdikten sonra hem rakibi 10 kişi bıraktı hem de oyunu hareketlendirdi. Oğuz girdikten sonra hoca yine üçlü ile devam etti. Dün gece hoca baştan sona bu maçı Lizbon'a taşımayı hedeflemiş ve bu isteğine de ulaştı. Ama oradaki maçta yoğun Benfica baskısı ve iç sahada oynadıkları etkili oyuna bu skor yetecek mi göreceğiz. Son olarak iyi bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar destek verdiler. Transferi çok konuşulan Kerem'in 11'de başlaması sürpriz oldu. Rui Costa'nın açıklamalarıyla da satılmayacağını anladık. Oyundan çıkarken Mourinho'nun tebrik etmesi en güzel görüntülerden biriydi. Artık 2. maçı bekleyeceğiz.

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE İYİ OYNAMIYOR Tatsız, tuzsuz, kötü bir maç seyrettik. Gol yok, gol pozisyonu yok ve tur Portekiz'e kaldı… Fenerbahçe açısından bakarsak asla iyi oynamıyorlar. Belki defansif olarak iyi gibi görünseler de ofansif üretkenlik sıfır… Şablon o kadar belli ki kanatlara inip En-Nesyri'ye yüksek top atmak istiyorlar hepsi o kadar… Üstelik başarılı orta sayısı da çok az. Kanatlarda oynayan Semedo ve Brown iyi orta atamıyorlar, tam olarak sıfıra inemiyorlar. Orta saha oyuncularına bakınca da ne adam eksiltme özellikleri var ne de aralara oynama. Özellikle ilk yarıda Benfica ne istiyorsa yaptı. Yapamadıkları tek şey, pozisyon üretmek. Özellikle Fenerbahçe maç boyu kaybettiği topları, geri kapmada çok zorlandı. Bazen bakıyoruz top biriki dakika sürekli Benfica'nın kontrolündeydi. İkinci yarı Benfica 10 kişi kaldı, pek tabii 10 kişi kalınca da oyunu yavaşlatıp berabere bitirip, Portekiz'e avantajlı dönmek istediler. Bunu başardılar da.

Sonuçta Kerem de oynadı ama Kerem'in neden oynatıldığını anlamadım. Herkes "Fenerbahçe'ye transferi bitti" dedi ve Kerem de sanki ruhu Fenerbahçe'deymiş gibi futbol oynadı. Ya çok iyi oynayıp goller atsaydı ne olacaktı. Eğer golü atsa yarın Fenerbahçe ile idmana çıkacak seyirci bu durumu nasıl karşılayacak. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Gelelim hakeme, Siebert sözüm ona Almanya'nın en iyilerinden biri. Şu kolay maçta bu seviyeye yakışmayacak hatalar yaptı. Özellikle manasız şekilde Benfica'nın birkaç pozisyonunda net avantajını kesti ki bunlar bu seviyelerde kabul edilemez.