AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama 2025: AÖF (açıköğretim) yaz okulu sonuçları açıklandı mı?

16 Ağustos’ta gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavlarının ardından öğrenciler sonuçları merakla bekliyor. Peki 2025 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi :22 Ağustos 2025 , 11:28
Açıköğretim öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca bahar ve güz döneminde eğitimlerini sürdürdü. Başarısız dersleri olan öğrenciler için 16 Ağustos'ta yaz okulu sınavları gerçekleştirildi. Sınavda her ders için 20 soru sorulurken, adaylara 30 dakika süre verildi. Sınavın ardından öğrencilerin odaklandığı konu ise AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanma tarihi oldu.

Yaz Okulu Sınavı Puanlaması Nasıl Yapılıyor?

Anadolu Üniversitesi yaz okulunda sınav değerlendirmesinde şu kurallar uygulanıyor:

  • Her testin doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri düşülerek puan hesaplanıyor.
  • Ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi.
  • Bu puanın altında kalan öğrencilere FF harf notu veriliyor.
  • Bu sistem özellikle başarısız dersi bulunan ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için büyük önem taşıyor.

AÖF Yaz Okulu Sonuçları Açıklama Tarihi Belli Oldu mu?

Anadolu Üniversitesi, yaz okulu sınavlarını 16 Ağustos'ta tamamladı. Resmi açıklamada net bir tarih verilmemiş olsa da geçmiş uygulamalara göre sonuçlar genellikle sınavdan itibaren iki hafta içinde yayımlanıyor. Bu noktada, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden yayımlanacak. Öğrencilere sonuçlar ayrıca basılı ya da e-posta yoluyla iletilmeyecek, bu nedenle AÖF otomasyonunu takip etmek gerekiyor.

