Açıköğretim öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca bahar ve güz döneminde eğitimlerini sürdürdü. Başarısız dersleri olan öğrenciler için 16 Ağustos'ta yaz okulu sınavları gerçekleştirildi. Sınavda her ders için 20 soru sorulurken, adaylara 30 dakika süre verildi. Sınavın ardından öğrencilerin odaklandığı konu ise AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanma tarihi oldu.