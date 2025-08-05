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Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

AK Parti hükümeti, sahte e-imza çetesine yönelik son zamanların en kapsamlı bilişim suçu operasyonunu başarıyla yürüttü. BTK’ya bağlı USOM’un teknik tespiti sonrası harekete geçen devlet, MEB ve çok sayıda üniversiteye sahte e-imzalarla sızan ağı çökertti. 199 kişi hakkında dava açıldı, 37 kişi tutuklandı. Muhalefet medyasının "devletin zaafı" iddiaları asılsız çıktı. Devlet tespit etti, müdahale etti, yargıya taşıdı. Güçlü refleks sayesinde büyük bir kumpas erken aşamada önlendi.

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Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

Muhalefet medyasının "devletin acziyeti" yalanı çöktü! Türkiye, sahte e-imza çetesine karşı tarihinin en kapsamlı bilişim suçu operasyonunu başarıyla tamamladı.

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Ancak gerçekleri değil, algıyı önceleyen bazı medya organları, bu büyük operasyonu itibarsızlaştırma peşinde.

Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonuDevletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

NE OLDU?
🔹 BTK'ya bağlı USOM ekiplerinin siber güvenlik uyarısı sonrası süreç başladı.
🔹 13 Ağustos 2024'te Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi, anomali tespiti üzerine savcılığa başvurdu.
🔹 Ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Ege, YTÜ, Atatürk, İnönü ve Mersin gibi birçok üniversitenin sistemlerine sahte e-imzalarla sızıldığı tespit edildi.
🔹 LOG kayıtları tek tek analiz edildi.
🔹 Ocak ve Mayıs 2025'te yapılan operasyonlarla 37 kişi tutuklandı, toplamda 199 kişi hakkında dava açıldı.

Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonuDevletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

DEVLET GEREĞİNİ YAPTI
Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte e-imzayla:

*Ehliyet sınav sonuçlarının değiştirildiğini,

*Sahte mezuniyet belgeleri oluşturulduğunu,

*34 kamu görevlisi adına e-imza çıkarıldığını tespit etti.

Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonuDevletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

MUHALEFET MEDYASININ YALANI
Muhalif medya organlarında dolaşan "400 akademisyene usulsüz kadro verildi" iddiasının gerçekle ilgisi yok.

Devlet kaynakları bu iddianın tamamen hayal ürünü bir dezenformasyon olduğunu net şekilde açıkladı.

ASIL AMAÇ NE?
Şimdi bazı çevreler çıkıp, bu çeteyi devletin kendisi yakalamasına rağmen, "devletin içine sızdılar" diyerek devleti suçlamaya çalışıyor.

Bu;
📌 Devlet kurumlarını itibarsızlaştırma,
📌 AK Parti iktidarına zarar verme,
📌 Devlet-millet arasındaki güven bağını zayıflatma operasyonudur.

DEVLET TESPİT ETTİ, DEVLET YAKALADI, DEVLET YARGILIYOR!

Bu çete devletin içine değil, radarına girdi. Planlarını uygulamaya çalıştılar, karşılarında AK Parti hükümetinin kararlı refleksini buldular. Devlet sadece tespit etmedi, gerekeni yaptı, yakaladı, yargıya taşıdı.

Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonuDevletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

4 BAKANLIK KOORDİNELİ ÇALIŞTI
Sahte e-imza çetesinin tespit edilmesi ve çökertilmesinde önemli bir rol de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait. Peki neler yapıldı?

- 5 Kasım 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavındaki veri tabanındaki puanlar ile sınavlara ait modüldeki puanların farklı olduğunu tespit etti. Bu durum, MEB'in kullandığı yapay zeka destekli uyarı modülünün verdiği "ALERT" ile fark edilmesiyle süreç başlatıldı.
- Aynı gün, MEB'e bağlı teknoloji birimleri incelemeye başlıyor ve ehliyet sınavında sahte e-imza ile işlem yapıldığını tespit etti. Sahte e-imzalar derhal iptal edildi.
- MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geriye dönük tüm log kayıtlarını incelemeye alındı. Sonuç olarak sadece ehliyet sınavında yetkisiz erişim tespit edildi.
- Tespitlerin ardından MEB, sınav sonuçları değiştirilmiş olan 91 adayın puanlarını orijinal haline getirildi.
- 7 Kasım 2024'te elde edilen tüm yetkisiz erişimler, log kayıtları ve IP adresleri, MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Ardından MEB Hukuk Hizmetleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
- MEB'de sahte e-imza ile yapılan ve siber saldırı olarak nitelendirilebilecek işlemler anında fark edilip iptal edildiği için, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, kimseye ehliyet verilmedi. Bu süreçte çetenin çökertilmesinde MEB'in tespitleri kritik bir rol oynadı.
- MEB, BTK, YÖK gibi devlet kurumlarının sahte e-imza çetesi ile ilgili tespitleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı daha derin bir soruşturma yapmaya yönlendiriyor. Birkaç ay boyunca savcılık ve emniyet birimleri koordinasyonunda çetenin üyeleri neler yaptıkları tek tek tespit ediliyor, 7 Ocak 2025'te de çeteye yönelik operasyonlar başlıyor, 23 Mayıs 2025'te çete tüm yapılarıyla çökertildi.
- Çetenin çökertilmesinde Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı(BTK-USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli şekilde çalışması çok etkili rol oynadı.

USOM, araştırmayı derinleştirerek YÖK ve tüm üniversiteleri uyarılarak geriye dönük tarama ve vaka bildirimlerini talep etti. YÖK ve üniversitelerden USOM'a gelen tüm tarama ve vaka bildirimleri tek tek incelendi. Yapılan işlemlerin tamamında sahtecilikler tespit edildi. USOM; tüm yetkisiz erişimleri, sistemde yapılan oynamaları ve sahte diplomaları ortaya çıkardı. USOM'un tespitlerinin ardından BTK, elindeki tüm bilgi ve belgeleri 2024 yılı içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Başsavcılık hemen soruşturma başlattı.

SİSTEME ERİŞİM SAĞLAMAYA ÇALIŞIRKEN FARK EDİLDİLER

Bu süreçte BTK Başkanı ve iki yardımcısının adına da sahte e-imzaların üretildiği ve sistemlere erişim sağlanmaya çalışıldığı fark edildi. USOM'un dikkatli takibi sayesinde erişim girişimi anında tespit edilerek kesildi. Sahte e-imzalar derhal iptal edilirken BTK Başkanı ve yardımcıları, USOM'un tespitleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ayrıca BTK Başkanı veya yardımcıları adına hiçbir işlem gerçekleştirilmeden saldırı fark edilip engellendi. Soruşturma devam ederken BTK, güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla kurulu toplandı. 14 Ocak 2025 tarihli BTK Kurulu'nda, NES başvurularında (e-imza, e-sertifika), vatandaşın adına kayıtlı tüm telefon numaralarına SMS gönderilmesi zorunluluğu getirildi. Ayrıca, sertifikaların SMS gönderiminden 6 saat sonra üretilebilecek hale getirilmesi kararı ilgili kurumlara (TÜBİTAK dahil) bildirildi.

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Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
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