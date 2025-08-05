Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

4 BAKANLIK KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Sahte e-imza çetesinin tespit edilmesi ve çökertilmesinde önemli bir rol de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait. Peki neler yapıldı?

- 5 Kasım 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavındaki veri tabanındaki puanlar ile sınavlara ait modüldeki puanların farklı olduğunu tespit etti. Bu durum, MEB'in kullandığı yapay zeka destekli uyarı modülünün verdiği "ALERT" ile fark edilmesiyle süreç başlatıldı.

- Aynı gün, MEB'e bağlı teknoloji birimleri incelemeye başlıyor ve ehliyet sınavında sahte e-imza ile işlem yapıldığını tespit etti. Sahte e-imzalar derhal iptal edildi.

- MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geriye dönük tüm log kayıtlarını incelemeye alındı. Sonuç olarak sadece ehliyet sınavında yetkisiz erişim tespit edildi.

- Tespitlerin ardından MEB, sınav sonuçları değiştirilmiş olan 91 adayın puanlarını orijinal haline getirildi.

- 7 Kasım 2024'te elde edilen tüm yetkisiz erişimler, log kayıtları ve IP adresleri, MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Ardından MEB Hukuk Hizmetleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

- MEB'de sahte e-imza ile yapılan ve siber saldırı olarak nitelendirilebilecek işlemler anında fark edilip iptal edildiği için, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, kimseye ehliyet verilmedi. Bu süreçte çetenin çökertilmesinde MEB'in tespitleri kritik bir rol oynadı.

- MEB, BTK, YÖK gibi devlet kurumlarının sahte e-imza çetesi ile ilgili tespitleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı daha derin bir soruşturma yapmaya yönlendiriyor. Birkaç ay boyunca savcılık ve emniyet birimleri koordinasyonunda çetenin üyeleri neler yaptıkları tek tek tespit ediliyor, 7 Ocak 2025'te de çeteye yönelik operasyonlar başlıyor, 23 Mayıs 2025'te çete tüm yapılarıyla çökertildi.

- Çetenin çökertilmesinde Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı(BTK-USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli şekilde çalışması çok etkili rol oynadı.

USOM, araştırmayı derinleştirerek YÖK ve tüm üniversiteleri uyarılarak geriye dönük tarama ve vaka bildirimlerini talep etti. YÖK ve üniversitelerden USOM'a gelen tüm tarama ve vaka bildirimleri tek tek incelendi. Yapılan işlemlerin tamamında sahtecilikler tespit edildi. USOM; tüm yetkisiz erişimleri, sistemde yapılan oynamaları ve sahte diplomaları ortaya çıkardı. USOM'un tespitlerinin ardından BTK, elindeki tüm bilgi ve belgeleri 2024 yılı içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Başsavcılık hemen soruşturma başlattı.

SİSTEME ERİŞİM SAĞLAMAYA ÇALIŞIRKEN FARK EDİLDİLER

Bu süreçte BTK Başkanı ve iki yardımcısının adına da sahte e-imzaların üretildiği ve sistemlere erişim sağlanmaya çalışıldığı fark edildi. USOM'un dikkatli takibi sayesinde erişim girişimi anında tespit edilerek kesildi. Sahte e-imzalar derhal iptal edilirken BTK Başkanı ve yardımcıları, USOM'un tespitleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ayrıca BTK Başkanı veya yardımcıları adına hiçbir işlem gerçekleştirilmeden saldırı fark edilip engellendi. Soruşturma devam ederken BTK, güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla kurulu toplandı. 14 Ocak 2025 tarihli BTK Kurulu'nda, NES başvurularında (e-imza, e-sertifika), vatandaşın adına kayıtlı tüm telefon numaralarına SMS gönderilmesi zorunluluğu getirildi. Ayrıca, sertifikaların SMS gönderiminden 6 saat sonra üretilebilecek hale getirilmesi kararı ilgili kurumlara (TÜBİTAK dahil) bildirildi.