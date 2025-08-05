Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu

Muhalefet medyasının "devletin acziyeti" yalanı çöktü! Türkiye, sahte e-imza çetesine karşı tarihinin en kapsamlı bilişim suçu operasyonunu başarıyla tamamladı.
Ancak gerçekleri değil, algıyı önceleyen bazı medya organları, bu büyük operasyonu itibarsızlaştırma peşinde.
NE OLDU?
🔹 BTK'ya bağlı USOM ekiplerinin siber güvenlik uyarısı sonrası süreç başladı.
🔹 13 Ağustos 2024'te Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi, anomali tespiti üzerine savcılığa başvurdu.
🔹 Ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Ege, YTÜ, Atatürk, İnönü ve Mersin gibi birçok üniversitenin sistemlerine sahte e-imzalarla sızıldığı tespit edildi.
🔹 LOG kayıtları tek tek analiz edildi.
🔹 Ocak ve Mayıs 2025'te yapılan operasyonlarla 37 kişi tutuklandı, toplamda 199 kişi hakkında dava açıldı.
DEVLET GEREĞİNİ YAPTI
Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte e-imzayla:
*Ehliyet sınav sonuçlarının değiştirildiğini,
*Sahte mezuniyet belgeleri oluşturulduğunu,
*34 kamu görevlisi adına e-imza çıkarıldığını tespit etti.
MUHALEFET MEDYASININ YALANI
Muhalif medya organlarında dolaşan "400 akademisyene usulsüz kadro verildi" iddiasının gerçekle ilgisi yok.
Devlet kaynakları bu iddianın tamamen hayal ürünü bir dezenformasyon olduğunu net şekilde açıkladı.
ASIL AMAÇ NE?
Şimdi bazı çevreler çıkıp, bu çeteyi devletin kendisi yakalamasına rağmen, "devletin içine sızdılar" diyerek devleti suçlamaya çalışıyor.
Bu;
📌 Devlet kurumlarını itibarsızlaştırma,
📌 AK Parti iktidarına zarar verme,
📌 Devlet-millet arasındaki güven bağını zayıflatma operasyonudur.
DEVLET TESPİT ETTİ, DEVLET YAKALADI, DEVLET YARGILIYOR!
Bu çete devletin içine değil, radarına girdi. Planlarını uygulamaya çalıştılar, karşılarında AK Parti hükümetinin kararlı refleksini buldular. Devlet sadece tespit etmedi, gerekeni yaptı, yakaladı, yargıya taşıdı.