PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve YPG'nin Şam'a entegrasyon süreci başta CIA ve MOSSAD olmak üzere bölgede Türkiye aleyhine faaliyet gösteren istihbarat kurumları ve "derin" yapıların tezgahını bozdu.
Daha önce "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı", "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın", "ABD için çalışan YPG İsrail için de çalışsın" gibi tezler sunan CIA-Pentagon'un etki ajanı Michael Rubin yine sahneye çıktı.
CIA'DEN ZAMAN AYARLI PROVOKASYON
Rubin, ABD merkezli haber dergisi Washington Examiner'de "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki ikili ilişkilerden rahatsızlık duyan CIA ajanı, Türk savunma sanayiini hedef alıp "Türkiye yükselişte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi , Trump yönetiminin Türkiye'ye F -35 Müşterek Taarruz Uçağı satışını hızlandırmaya çalışmasıyla meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanının damadı tarafından yönetilen Türkiye'nin silah endüstrisi, askeri teknolojiyi tersine mühendislik yoluyla geliştiriyor ve milyarlarca dolar kazanıyor; bu parayla dünyanın en iğrenç rejimlerine sıklıkla insansız hava araçları ve diğer silahlar satıyor" dedi.
ANKARA'NIN ŞAM'DAKİ NÜFUZU KÜRESELCİLERİN TEZGAHINI DAĞITTI
Ankara'nın Şam üzerindeki nüfuzu, ticaretten güvenliğe çok sayıda alanda yapılan iş birliklerine karşı çıkan Michael Rubin, "Türkiye bugün Suriye'deki baskın diplomatik ve ekonomik güç konumunda" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE SABOTAJ
CIA ajanının PKK'nın silah bırakması ve YPG'nin Şam'a entegrasyon süreciyle şekillenen "Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge" hedefini sabote etmeye yeltenmesi de dikkatlerden kaçmadı.
PKK/YPG'li teröristler için "Türkiye'nin dağlarından veya İstanbul'un gecekondu mahallelerinden başka gidecek yerleri yok" diyen Rubin, kaos simsarlığına soyundu.