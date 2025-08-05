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PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"

CIA, PKK'nın silah bırakması ve YPG'nin Şam'a entegrasyon süreciyle şekillenen "Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge" hedefini sabote etmek için kolları sıvadı. CIA ajanı Michael Rubin, "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor" başlıklı küstah bir yazı kaleme aldı. PKK/YPG'nin İsrail ve ABD'li derinler tarafından desteklendiği bir ortamda ana hedefin Türkiye olacağını ima eden Rubin, "Sükunet sona erecek" diyerek Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalktı. Rubin daha önce de "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı", "İsrail YPG'ye silah versin, YPG İsrail için çalışsın" gibi tezler sunmuştu.

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PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefiyle atılan adımlar ve Ankara'nın Şam üzerinde olan etkisi küresel kaos baronlarını huzursuz etti.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve YPG'nin Şam'a entegrasyon süreci başta CIA ve MOSSAD olmak üzere bölgede Türkiye aleyhine faaliyet gösteren istihbarat kurumları ve "derin" yapıların tezgahını bozdu.

Daha önce "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı", "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın", "ABD için çalışan YPG İsrail için de çalışsın" gibi tezler sunan CIA-Pentagon'un etki ajanı Michael Rubin yine sahneye çıktı.
CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: ʺTürkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmazʺ CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: ʺTürkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmazʺ

CIA'DEN ZAMAN AYARLI PROVOKASYON

Rubin, ABD merkezli haber dergisi Washington Examiner'de "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki ikili ilişkilerden rahatsızlık duyan CIA ajanı, Türk savunma sanayiini hedef alıp "Türkiye yükselişte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi , Trump yönetiminin Türkiye'ye F -35 Müşterek Taarruz Uçağı satışını hızlandırmaya çalışmasıyla meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanının damadı tarafından yönetilen Türkiye'nin silah endüstrisi, askeri teknolojiyi tersine mühendislik yoluyla geliştiriyor ve milyarlarca dolar kazanıyor; bu parayla dünyanın en iğrenç rejimlerine sıklıkla insansız hava araçları ve diğer silahlar satıyor" dedi.

ANKARA'NIN ŞAM'DAKİ NÜFUZU KÜRESELCİLERİN TEZGAHINI DAĞITTI

Ankara'nın Şam üzerindeki nüfuzu, ticaretten güvenliğe çok sayıda alanda yapılan iş birliklerine karşı çıkan Michael Rubin, "Türkiye bugün Suriye'deki baskın diplomatik ve ekonomik güç konumunda" ifadelerini kullandı.
CIA ajanı Michael Rubin bir dönem CHP ile masa arkadaşlığı yapıyordu (Takvim.com.tr)CIA ajanı Michael Rubin bir dönem CHP ile masa arkadaşlığı yapıyordu (Takvim.com.tr)


TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE SABOTAJ

CIA ajanının PKK'nın silah bırakması ve YPG'nin Şam'a entegrasyon süreciyle şekillenen "Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge" hedefini sabote etmeye yeltenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

PKK/YPG'li teröristler için "Türkiye'nin dağlarından veya İstanbul'un gecekondu mahallelerinden başka gidecek yerleri yok" diyen Rubin, kaos simsarlığına soyundu.
Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)


KÜSTAH TEHDİT: "HEDEF TÜRKİYE OLACAK, SÜKUNET SONA ERECEK"

Teröristlerin İsrail ve ABD'li derinler tarafından desteklendiği bir ortamda ana hedefin Türkiye olacağını ima eden Rubin, "Sükunet sona erecek" diyerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

"Mücadele, belki de Kürtlerin dış yardımlardan yararlandığı bir ortamda yeniden başladığında, merkezi Türkiye olacak. Türkiye'nin yıllardır, hatta on yıllardır yaşadığı sükûnet sona erecek"

ABD İSRAİL VE ARAP ÜLKELERİNE "YPG'Yİ TANIYIN" BASKISI

ABD, İsrail ve Arap ülkelerine "YPG'nin bağımsızlığını tanıyın" çağrısı yapan Rubin, Türkiye'nin bölünmesini isteyecek kadar ileri gitti.

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)


CIA ajanı şöyle konuştu:

Filistin ve Kürt vakaları tamamen birbirine benzemiyor: Batı Şeria ve Gazze'de 5 milyon Filistinli var, ancak Türkiye'de en az bunun beş katı kadar Kürt var.

TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNİ İSTEDİ

Erdoğan görevden ayrıldığında, geride zayıflayan temelleri üzerine çökmekte olan bir ülke bırakacak. Güçlü bir halefin ortaya çıkması pek olası değil, bu yüzden Kürtler Filistin örneğini değerlendirdiğinde, Türklerin bölünmeyi engellemesi zor olacak. Nitekim Ankara şikayet ederse, Kürtler sadece bir referandum talep edecek ve bu referandumun sonucu, üniter bir Türkiye'nin, birleşik bir Yugoslavya kadar modası geçmiş olduğunu doğrulayacaktır.

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