PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"

"Mücadele, belki de Kürtlerin dış yardımlardan yararlandığı bir ortamda yeniden başladığında, merkezi Türkiye olacak. Türkiye'nin yıllardır, hatta on yıllardır yaşadığı sükûnet sona erecek" ABD İSRAİL VE ARAP ÜLKELERİNE "YPG'Yİ TANIYIN" BASKISI ABD, İsrail ve Arap ülkelerine "YPG'nin bağımsızlığını tanıyın" çağrısı yapan Rubin, Türkiye'nin bölünmesini isteyecek kadar ileri gitti.

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)





CIA ajanı şöyle konuştu:



Filistin ve Kürt vakaları tamamen birbirine benzemiyor: Batı Şeria ve Gazze'de 5 milyon Filistinli var, ancak Türkiye'de en az bunun beş katı kadar Kürt var.

TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNİ İSTEDİ



Erdoğan görevden ayrıldığında, geride zayıflayan temelleri üzerine çökmekte olan bir ülke bırakacak. Güçlü bir halefin ortaya çıkması pek olası değil, bu yüzden Kürtler Filistin örneğini değerlendirdiğinde, Türklerin bölünmeyi engellemesi zor olacak. Nitekim Ankara şikayet ederse, Kürtler sadece bir referandum talep edecek ve bu referandumun sonucu, üniter bir Türkiye'nin, birleşik bir Yugoslavya kadar modası geçmiş olduğunu doğrulayacaktır.



