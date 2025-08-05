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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. YAŞ kararlarını Başkan Erdoğan onayladı. İletişim Başkanlığı YAŞ'ta alınan kararları duyurdu. 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Yapılan açıklamada, "32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir." denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı. (AA)Başkan Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı. (AA)

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği YAŞ toplantısı saat 12.10'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı saat 14.40 sularında sona erdi.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

YAŞ kararlarını Başkan Erdoğan onayladı. İletişim Başkanlığı YAŞ'ta alınan kararları duyurdu. İşte toplantıda alınan kararlar:

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

1. 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan
toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk
nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk
edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk
BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral
Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin
KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından
Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe;
Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

4) Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

5) Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.

YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
YAŞ üyeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de



Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)

Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)

Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ATEŞ ÇEMBERİ BÖLGE KUTUPBAŞI TÜRKİYE
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura Üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi, yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayisinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zatıalinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

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