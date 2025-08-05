Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?
Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğmuştur.
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmeni olarak mezun olmuş, 1982'de Sınıf Okulu eğitimini tamamlamıştır.
1982-1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlıkları yapmış; 1993'te Kara Harp Akademisi'ni, 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirmiştir.
Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında farklı birlik ve karargâhlarda görev aldıktan sonra, 2009'da tuğgeneralliğe terfi etmiştir.
Tuğgeneral rütbesiyle 9. Komando Tugay Komutanlığı (2009-2011) ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı (2011-2013) görevlerinde bulunmuş; 2013'te tümgeneral olmuştur.
Tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı (2013-2014) ve 3. Ordu Kurmay Başkanlığı (2014-2016) görevlerini yürütmüş; 2016'da korgeneralliğe terfi etmiştir.
Korgeneral olarak 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı'nı yürütmüş, ardından 9 Ocak 2020'de Genelkurmay II. Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2021'de orgeneral rütbesine yükselmiştir.
Orgeneral Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.