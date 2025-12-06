Tam dişimize göre şeker gibi kura çektik

Gelecek yıl ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği altında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi. ABD'nin başkenti Washington'da çekilen kurada, Milli Takımımız'ın da finallerdeki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa elemelerinde grubunda ikinci olarak play-off hakkını elde eden ay-yıldızlılar eğer iki rakibini saf dışı bırakırsa Dünya Kupası'nda dişine göre rakiplerle mücadele etme şansını yakalayacak. HEDEF BÜYÜK ,

HASRETİ BİTİRMEK

2002'den bu yana süren büyük hasrete son vermek isteyen Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na kalırsa D Grubu'nda yer alacak. Bizim Çocuklar, ev sahibi ABD'nin yanı sıra Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve Okyanusya'dan finallere gelen Avustralya ile mücadele edecek. 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası, 19 Temmuz'da oynanacak olan final mücadelesi ile sona erecek. İlk kez finallere 3 ülke ev sahipliği yapacak.



MONTELLA'DAN KURA MESAİSİ

Washington'da dün Dünya Kupası kura çekimi resmen gerçekleşti. Organizasyonda ülkemiz adına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella da yer aldı.



TRUMP'A FİFA'DAN ÖDÜL

2026 Dünya Kupası kura çekiminde ABD Başkanı Donald Trump, FİFA'dan ödül aldı. Trump ayrıca Meksika ve Kanada başkanları ile ülkeleri adına kura çekti.