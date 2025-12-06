Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gakatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları, Galatasaray-Samsunspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN-OKAN BURUK'U UYARIYORUM
G.Saray, liderlik konusunda psikolojik açıdan çok önemli bir galibiyet aldı.
Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam eden Samsunspor, kompakt futbolu ve geçiş oyununu Türkiye'de en iyi oynayan ekiplerden bir tanesi.
İlk yarıda F.Bahçe maçı kadrosu ile oynayan G.Saray, topu, oyunu ve hücum zenginliğini elinde tuttu.
Torreira-Sane ikilisinin ortaklaşa hazırladığı pozisyon sonrası Alman yıldızın erken attığı gol G.Saray'ı moral açısından yukarı taşıdı.
Leroy Sane, gecenin adamı olmaya kafayı takmış olacak ki attığı kaliteli golün dışında 50 metrelik deparla topu taşıyıp Osimhen'e hazırladığı gol mükemmeldi. Nijeryalı yıldız, gol önce topa kadife bir vuruş yaptı.
Eğer, Sane ilk yarı uzatmasında topu vurmayıp Barış'a aktarsaydı, G.Saray daha büyük farka ulaşacaktı.
Lemina'nın sakatlanıp Arda Ünyay'ın oyuna girmesi G.Saray'ın ilk yarıdaki ayağa paslı oyununa olumsuz yansıdı.
Çünkü Lemina en geride oyunu yönetiyor. Servisleri İlkay ve Sara yapıyordu.
G.Saray'daki bu ritim bozukluğunu Samsun iyi değerlendirdi, eski oyuncusu Emre'nin hazırladığı pozisyonda Musaba golünü attı.
Bence golde, Uğurcan'ın geç kalmasının yanı sıra Kazımcan'ın kolay çalım yemesi de etkili oldu. Okan Buruk'u uyarıyorum! Bir takım devamlı sol kanadından aynı golleri yememeli.
Beşiktaş ve US Gilloise sonrası benzer golü Samsun'a karşı da yediler.
Buraya önlem alınmalı, oyuncuların pozisyon bilgisi geliştirilmeli. 2-2'ye geldikten sonra ise son anda gecenin adamı Osimhen sahneye çıktı.
Röveşatası ile G.Saray'ı liderlikte tuttu.
ZEKİ UZUNDURUKAN-OSIMHEN İĞNE DELİĞİNDEN FİL GEÇİRDİ!
Galatasaray, Samsunspor karşısında ilk yarıyı futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı.
Gecenin yıldızı Leroy Sane; rakibi yıpratan, yere seren muazzam bindirmeler yaptı.
Sane, son zamanlarda izlediğim en özel futbol ressamlarından biri.
Sane oynadığı müthiş futbolla geceyi giydiği formanın rengine boyadı.
Sane, Samsunspor karşısında yeteneklerini bile sollayan adam oldu. Bir gol, bir asistle Aslan'ın kükremesinde başrol oynadı.
Galatasaray maçın ilk yarısında yanardağ ordusu gibiydi. 10 maçtır kaybetmeyen güçlü Samsunspor'a top göstermediler adeta.
Osimhen ayakları ile resim çizdi sahada! Osimhen röveşata golüyle iğne deliğinden fil geçirdi adeta.
Takım arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. İzlenmeye doyulmayan adamın adıdır Osimhen!
Smokinle değil formayla sahaya çıkan futbol işçisinin adıdır Osimhen!
Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi Osimhen!
İlk yarıda işte böyle mükemmel bir Galatasaray izledik.
Samsunspor ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı.
Bunda Ntcham'ın oyuna girişinin büyük payı oldu. Üst üste pozisyonlar buldu ama bu dakikalarda Uğurcan sahneye çıkıp, harika kurtarışlar yaptı.
Ama Samsunspor'un baskısı devam etti. Bu baskı Samsunspor'a golü getirdi. Emre'nin Kazım'a mükemmel çalımı ve akıl dolu asistini Musaba gole çevirdi.
Lemina sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayınca, Galatasaray savunmada çok aksadı. İlk yarıda vasat bir futbol oynayan Samsunspor, ikinci yarıda Galatasaray'ı çok zorladı.
Bu arada Ndiaye'nin Sanchez'e yaptığı harekete hakem Mehmet Türkmen'in kırmızı kart çıkarması gerekirdi.
Çünkü pozisyonda Sanchez'in ayak tabanına şiddetli bir basma vardı!
Hakem Türkmen iki takımın da birer penaltısı vermedi. VAR da pozisyonları sadece seyretti!
Maçın son bölümünde baskısını artıran Samsunspor, Emre Kılınç ile beraberlik golünü buldu. Bu golde Uğurcan'ın kalede daha dikkatli olması gerekiyordu.
Arda Ünyay ne zaman oyuna girse, Galatasaray hayal kırıklığı yaşıyor.
Dün de öyle oldu.
Okan hoca, ikinci yarıya oyuna aldığı Arda'yı son dakikalarda çıkarıp İcardi'yi sahaya sürdü.
Uzatma anlarında Osimhen, belki de sezonun en güzel golünü attı.
Yine 90+6'da Kazımcan'ın koluna çarpan topta, meşin yuvarlak, vücudundan sekip koluna geldiği için pozisyonda penaltı verilmedi.
Osimhen'in jeneriklik golü ile Galatasaray kazanmasını bildi.
MUSTAFA ÇULCU-TÜRKMEN'İN TÜKENİŞİ
Galatasaray derbideki ilk 11 ile sahadaydı. Zaten bu aralar başka seçeneği de yok. Galatasaray'da İlkay, Barış, Sane ve her zamanki gibi Osimhen çok istekli ve etkiliydi. İlkay bu akşam Torreira ile yan yana, Sara önde 10 numara gibi yer aldı ama yakın oynadılar. Galatasaray rakibini üstüne çekerek savunma arkasına attıkları uzun toplarla Barış, Sane ve Osimhen ile geçiş aradı.
Samsunspor ilerde top tutmakta zorlandı. Sol kanat beki Tomasson'un bölgesinnde geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan Sane orayı otobana çevirdi, iki gol de buradan geldi. Sanchez karşısında Musaba gibi bir güçlü atletik oyuncu olunca zorlandı. Ntcham'ın oyuna girmesiyle Samsunspor'da top kayıpları azaldı. Emre Kılınç'ın yükselen performansı ile ikinci yarıda golleri buldular. 60'tan sonra oyunda daha etkili oldu Samsunspor. Maskeli süvari Osimhen jeneriklik golüyle uzatmalarda Galatasaray'ı ipten aldı.
Mehmet Türkmen'in yer alma, oyunu okuma ve ikili eşleşme mücadelelerini çözme sorunu devam ediyor. Barış- Zeki eşleşmesinde Zeki'nin futbol dışı rakibi durdurmalarında mutlak sarı kart çıkmalıydı ama göstermedi. Sanchez'e faulünde Tomasson'a, yine Sanchez'e faulünde Musaba'ya çıkarması gereken sarılar çıkmadı. Faullerde hatalı yorumları ve daha önce yönettiği Fenerbahçe-Kocaeli maçında olduğu gibi cebindeki kartları düşürme savrukluğu devam etti. 66'da Kazımcan'ın ayağına Makoumbou basıyor, pozisyon Galatasaray lehine penaltıydı. Hakem devam dedi, VAR'ı dinledi ama VAR karışmaz. 90+7'de Samsunspor penaltı bekledi. Kazımcan'ın sağ kolu bedenden açık genişliyor, topun geçişine engel oluyor. Pozisyon penaltı. Hakem görüyor ama veremedi yine. VAR'a yaslandı. VAR'dan beklediği destek gelmedi. Mehmet Türkmen yerinde sayıyor. Yerli yabancı mentörlerle gelişimini hızlandırmalı.